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網紅學霸哥等人發起愛心送暖　為醫護人員加油打氣

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▲「吃喝玩樂」創辦人小董、南部網紅學霸哥張元戎與辰守天股份有限公司董事長林育先，發起愛心送暖到醫院活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲「吃喝玩樂」創辦人小董、南部網紅學霸哥張元戎與辰守天股份有限公司董事長林育先，發起愛心送暖到醫院活動 ；圖安泰醫院榮譽院長蘇清泉（左三）代表接受。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東在地知名網路社團「吃喝玩樂」創辦人小董、南部網紅學霸哥張元戎與辰守天股份有限公司董事長林育先，近日發起愛心送暖到醫院活動，已獲得屏東市愛斯眼鏡與屏東市機老闆通訊響應，分別捐贈護目鏡與行動電源與閃電快充組合到各大醫院，為醫護人員加油打氣！

▲「吃喝玩樂」創辦人小董、南部網紅學霸哥張元戎與辰守天股份有限公司董事長林育先，發起愛心送暖到醫院活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼行動電源及閃電快充、安泰醫院感謝狀。

▲「吃喝玩樂」創辦人小董、南部網紅學霸哥張元戎與辰守天股份有限公司董事長林育先，發起愛心送暖到醫院活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東市機老闆通訊郭老闆表示，有感於醫護人員常反應近期因疫情關係，工作量大增，時常加班，手機經常沒電，因此，贈送大容量行動電源與閃電快充給醫護人員使用，增加手機續航力，協助大家抗疫。

▲「吃喝玩樂」創辦人小董、南部網紅學霸哥張元戎與辰守天股份有限公司董事長林育先，發起愛心送暖到醫院活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼送愛心到醫院。

▲「吃喝玩樂」創辦人小董、南部網紅學霸哥張元戎與辰守天股份有限公司董事長林育先，發起愛心送暖到醫院活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

機老闆通訊這次提供150組行動電源與閃電快充，並委託吃喝玩樂社團、學霸哥張元戎與林育先董事長代表致送部立屏東醫院、屏東寶建醫院、屏東基督教醫院、國仁醫院與屏東唯一重度級急救責任醫院的安泰醫院，5大醫院醫護人員對郭老闆表示感謝，在疫情期間送暖，備感溫馨。

▲「吃喝玩樂」創辦人小董、南部網紅學霸哥張元戎與辰守天股份有限公司董事長林育先，發起愛心送暖到醫院活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼送愛為醫護人員加油。

▲「吃喝玩樂」創辦人小董、南部網紅學霸哥張元戎與辰守天股份有限公司董事長林育先，發起愛心送暖到醫院活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

安泰醫院榮譽院長蘇清泉率領醫療與行政團隊親自接受，並致送感謝狀。蘇清泉表示，由衷感謝中央疫情中心及衛生局補充的防疫物資，與這段期間包括優尼克生技公司、中華民國紅十字總會、中華民國婦聯會、允永生技公司、前副議長劉水復與屏東市機老闆通訊，所贈送的物資，為醫護人員加油打氣。

辰守天公司董事長林育先表示，這次新冠肺炎疫情讓全球面臨極大的挑戰，台灣全體不論政府、醫療院所，皆戰戰兢兢，全力對抗疫情，屏東在地知名網路社團 吃喝玩樂，近期發起送暖到醫院的活動，希望用行動支持醫護人員，協助防疫工作。

吃喝玩樂社團創辦人小董表示，後續還會有餐飲業者加入，感謝業者朋友的支持，結合自身的資源，協助站在第一線的醫護人員，執行抗疫工作，共度這次的疫情。

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