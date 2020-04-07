竊盜累犯聽判拿拖鞋砸法官臉　加重判刑一年一個月罰金4300元

▲浙江一竊盜累犯不服判決，拿起腳上拖鞋往審判長臉上砸。（圖／翻攝瀟湘晨報）

記者魏有德／綜合報導

浙江嘉興嘉善縣法院今（7日）表示，該院日前公開審理一起擾亂法庭秩序案，被告人杜某因在法庭上向法官扔鞋，構成擾亂法庭秩序罪，被判處有期徒刑十個月，與盜竊罪並罰，決定執行有期徒刑一年一個月，並處罰金1000元人民幣（約4300元新台幣，下同）。

▲法院公布竊盜犯向法官丟鞋畫面。（圖／翻攝澎湃新聞）

這起向法官扔鞋的事件發生在去年11月，竊盜累犯杜某於浙江嘉興平湖市法院聆聽宣判，法官判決杜某處有期徒刑6個月又10日，並處罰金1000元。宣判後，杜某認為刑期過重，不但當庭辯解，還趁法警轉身取手銬時，拿起右腳所穿的拖鞋扔向審判長，致其右臉被砸出紅印，相當難堪。

不過，法警迅速將杜某制服，案經嘉興市中院指定管轄，杜某涉嫌擾亂法庭秩序案移送嘉善法院審理起訴。嘉善法院3日開庭審理此案，當事人杜某當庭認罪懺悔，杜某表示，很懊悔當天太衝動出手傷人，「很對不起法官，很想對她說對不起 。」

▲浙江某審判長宣判時遭被告以拖鞋砸臉。（圖／翻攝瀟湘晨報）

嘉善法院認為，被告杜某行為已構成擾亂法庭秩序罪。且從 2012 年至今，杜某已多次因犯竊盜罪被判刑，「杜某為被判處有期徒刑執行完畢後五年內，再犯應判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應當從重處罰。」

綜上，被告杜某犯擾亂法庭秩序罪，判處有期徒刑十個月；與盜竊罪並罰，決定執行有期徒刑一年一個月，並處罰金1000元。