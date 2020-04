為了見母最後一面成「唯一乘客」　她爽享全機空服人員頭等艙服務

▲女子上機發現自己是唯一乘客。(圖/示意圖,與本新聞無關/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情重創觀光旅遊業,美國一名女子為了返家探望重病母親,只好從華盛頓搭機前往波士頓,上機後意外發現自己是唯一的乘客,不但被免費升等至頭等艙,還1人獨享全機空服人員所提供的超優質服務,樂得她將過程分享到網路上。

59歲女子帕爾多(Sheryl Pardo),因為接獲母親威爾金斯(Sandra Wilkins)病重消息,為了減少搭機時間,她特別從維珍尼亞州麥克萊恩市(McLean)的帕多(Pardo)開車前往位於華盛頓市的機場,順利於上月27日搭上前往波士頓班機,原本很擔心行程中可能會被感染的她,抵達機場後發現人十分稀少,而且上機後甚至只有她1名乘客。

帕爾多表示,「大家都說搭飛機很危險,但我卻覺得現在的機場可能比商店還安全,因為那裡根本沒人」,由於機上只有她一名乘客,而意外獲得宛如VIP般的美好時光,不但機上廣播時每位機組人員特別鼓掌歡迎她,空姐還特別前來與她拍照聊天,「空服人員對我太好了,過程非常有趣,我因為很擔心這會是最後一次見到母親的機會,所以能笑一笑真是太好了」。

帕爾多順利見到母親後,雖然對方仍於隔日逝世,但她希望透過分享自己在機上的趣事,能夠帶給這個社會正向力量,「我想現在世界每個人都想聽些好事,希望這個故事能夠為所有空服人員打氣,我希望他們能夠知道,他們所做的對我具有重大意義。」

Sheryl Pardo was the only passenger on a plane because of the coronavirus pandemic on her flight to Boston. Sad times, but she did receive first-class treatment. Flight attendants bumped her up to first class and addressed her personally over the loudspeaker. pic.twitter.com/UFy4boXGFA