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激戰開擴音…噁男逼人妻轉播呻吟！扯「有妳鹹濕片」強啪：表現不好再來1次

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▲桃園市彭姓男子去年10月在友人住處開趴，在笑氣助興下，一個晚上竟對12歲少女三度性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲台中男騙人妻「手中握有鹹濕片」，逼對方做愛時開擴音轉播給他聽下場出爐。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名男子阿宏（化名）見一名貌美的女子小乃（化名）在網路上從事直銷，一人分飾多角誑騙小乃「手中有妳的性愛影片」，要求小乃傳送36張私密照，還要求她與丈夫激戰時要開擴音轉播呻吟給他聽，最後更二度逼啪。整起事件曝光後，法院判阿宏應執行有期徒刑5年，可上訴。

判決指出，阿宏2019年2月初上網見到小乃的臉書後，認為小乃姿色貌美，又從事直銷工作，於是一人分飾多角透過微信聯絡小乃，假裝對小乃的產品有投資興趣，聊了一陣子後，小乃向阿宏所假扮的「順順」透露，自己曾為了向一個男人借錢，在對方的要求下發生性行為，當時房間很黑、男子也有點怪。

阿宏一聽覺得有機可乘，假稱該名男子就是他的朋友，平時有做愛偷錄影的怪癖，會偷錄下與他人的性愛過程，小乃已經遭到偷錄，而他手上有這段鹹濕影片，若是小乃不聽他的話，他便會將性愛影片外流給小乃丈夫、家人等。

小乃嚇壞，只好多次照阿宏的指示傳送自己的胸部、乳頭等處的36張裸露照給阿宏，更依照指令在與丈夫愛愛時開啟網路通話的功能，讓阿宏可以即時聽到夫妻倆做愛的呻吟聲。

阿宏見狀軟土深掘，再度威脅小乃到台中跟他發生性行為一次，才願意將性愛片歸還，小乃擔心影片曝光，同年4月只好搭高鐵南下赴約，孰料，2人赴摩鐵無套激戰結束後，小乃打開隨身碟一見竟是空空如也，只好傳訊詢問阿宏。

阿宏又騙稱，是「阿源」調包了存有影片的隨身碟，要求小乃交付10萬元，並恐嚇「妳第一次做愛表現不好，需要再做一次」，才願意幫小乃從阿源手中拿回影片，沒想到阿宏嚐到甜頭後，竟又在臉書上po出小乃的照片，毀壞她的名譽稱，「懸賞10萬～欠錢不還」等語。

小乃最後忍無可忍決定報警處理。台中地方法院勘驗各項事證後，依強制性交、加重誹謗、恐嚇取財、強制等罪，判阿宏應執行有期徒刑5年，全案仍可上訴。

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