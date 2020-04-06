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騎樓變產房！　台中少婦等不及了　4未婚男警消初體驗直呼難得

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▲▼產婦當街急產，警消建置街道版產房，順利讓女嬰產下。（圖／民眾提供）

▲孕婦當街急產，救護員建置街道版產房，順利讓女嬰產下。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

產房也有街道版！一名年輕孕婦與婆婆叫計程車打算去醫院待產，肚裡的女兒卻等不及要跑出來，小黃司機慌張向警方請求協助，在迅速處理下，消防隊在騎樓建置街道版產房，平安接生病送醫。特別的是，救護員及警察共4名大男人全未婚又第一次碰上急產，直呼是難得的體驗！

第三警分局正義派出所5日中午時突然衝進一名計程車司機，他慌張表示，附近復興路與學府路口一家超商，有一名孕婦即將臨盆卻無法搭上計程車去醫院，希望警察幫幫忙。員警到場發現，該名24歲黃姓孕婦由婆婆陪同，打算叫計程車去醫院待產，卻已經臨盆，甚至可以看到寶寶的頭部露出，情況緊急，立刻通報119。

▲▼產婦當街急產，警消建置街道版產房，順利讓女嬰產下。（圖／民眾提供）

▲員警協助拉起棉被，保護孕婦隱私。（圖／民眾提供）

▲▼產婦當街急產，警消建置街道版產房，順利讓女嬰產下。（圖／民眾提供）

▲孕婦平安產下女嬰，救護員準備抬上救護車送醫。（圖／民眾提供）

信義消防分隊花5分鐘就到現場，救護員評估必須立刻助產，警消先將孕婦抬上擔架，並用棉被遮蔽，成為「街頭版臨時產房」。救護員檢查後發現女嬰頭部已露出產道，立刻拿出急產專用生產包，引導並協助黃女順利生產。

生產過程中，救護員對新生兒細心檢查是否有臍帶繞頸的狀況、使用臍帶夾夾住臍帶兩端，並將嬰兒口、鼻黏液吸出，最後以毛毯包覆嬰兒使其保暖，並進行各項生命徵象評估。救護員也不忘照顧孕婦情緒，讓孕婦備感安心。所幸順利產下女寶寶，經初步處理後，將她們平安送到醫院進行後續處理，讓在場人士鬆一口氣。

然而特別的是，現場處理的2名男救護員以及2名男警都未婚，也是第一次遇到急產狀況。2警表示，警察工作包羅萬象，每天接觸奇奇怪怪案件不少，但卻是第一次接到協助產婦的案件。當時第一時間確實有些緊張，但知道只有自己先沉住氣，才能好好協助民眾，看到寶寶誕生的瞬間也很感動。

2名救護員也說，「這不是運氣，而是救護專業！」祝福萌娃平安健康長大！

年輕好簡單～～


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