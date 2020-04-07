拍賣會後慶功...2骨董同好灌醉她「輪流硬上2次」！還喊：就是3個人玩在一起

▲2骨董同好連手性侵女性友人，下場曝光。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台北市2名男子阿宏、阿宇（均為化名）受邀參加拍賣會，以介紹工作為由邀約女性友人小乃（化名）一同赴約，孰料，會後2人竟將小乃帶回住處灌醉，並無視她的抵抗二度性侵得逞，事後瞎扯「就是3人玩在一起」，指控小乃是為錢興訟。日前法院判決出爐！

判決指出，阿宏、阿宇是骨董藝品業的同好，由於2016年12月25日晚間受邀參加一場拍賣會，他們以介紹工作為由邀請女性友人小乃一同參加，拍賣會結束後3人到台北市一間餐廳舉辦慶功宴，小乃因為喝高粱、威士忌等烈酒已有醉意。阿宏、阿宇慶功宴結束後，又輪流跟小乃玩猜拳的遊戲，輸的人要罰酒或是接受親臉頰、親嘴的懲罰。

聚會結束後，阿宏、阿宇仍意猶未盡，搭乘計程車將小乃帶回阿宏的住處，再開香檳灌醉小乃。26日凌晨3時許，2人見有機可乘，竟然合力將小乃壓制在客廳沙發上，無視她狂喊「不要」、「我要回家」、「帶我回家」合起雙腿、扭動身軀閃躲拒絕，仍性侵得逞。

但這還沒完，到了上午7時許，阿宏、阿宇見小乃仍然無力抵抗，竟然又再度伸出狼爪，輪流親吻、撫摸小乃的胸部，二度用手指、下體等處性侵得逞。事後小乃不甘受辱報警處理。

阿宇辯稱，當晚是在你情我願的情況下發生關係，「若小乃在過程中有表現出不要，我們一定會停止」，指稱小乃「抱住我睡到早上，才很自然地跟我做愛，完全享受在其中」，指控小乃是為錢興訟；阿宏則稱，沒有違反小乃意願，「就是3人玩在一起，很自然地發生」。

但士林地方法院發現，事發後小乃曾傳訊「我很害怕，也感到很受傷」、「當晚我說了多少次，但你們卻沒有停止對我的行為，而且還二次強迫插入性行為」等語，對方則回「Very sorry!」、「請妳別把事情鬧大好嗎？我求求妳了」。

法官勘驗相關事證及監視器畫面後，不採信阿宏、阿宇的說詞，最後依2個共同強制性交罪分別判2人應執行有期徒刑10年，全案仍可上訴。

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