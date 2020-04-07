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華山分屍魔二審逃死！死者父心碎喊「無法接受」：怎麼可以判無期…將再上訴

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記者吳銘峯、戴若涵／台北報導

犯下華山分屍案的射箭教練陳伯謙，涉嫌性侵女學員後勒斃，再將屍體肢解，割下死者乳頭、下體，試圖製作標本，其餘屍塊則裝袋棄屍陽明山。台北地院將他判處死刑、褫奪公權終身，高等法院7日宣判，逆轉改判陳柏謙無期徒刑，可上訴。對此，死者父親坦言無法接受。

▲▼ 華山分屍魔二審獲判無期， 死者父哽咽坦言「無法接受」 。（圖／記者吳銘峯攝）

▲華山分屍魔二審獲判無期， 死者父哽咽坦言「無法接受」。（圖／記者吳銘峯攝）

回顧事發經過，陳男2018年在華山草原上搭建「也居草堂」推廣傳統弓道技藝，同年5月31日卻因試圖性侵曾多次前來上課的高姓女學員遭拒，性侵後氣憤殺人，還將高女肢解成13塊棄屍。

台北地方法院審理時，陳男辯稱是「Eric」殺的人，他只是協助分屍、棄屍，但法官不採信他的說詞，認為他性侵殺人犯行重大，將他判處死刑並褫奪公權終身；案經上訴，高等法院改判無期徒刑，全案仍可上訴。

▲▼華山分屍案兇手陳伯謙。（圖／記者吳銘峯攝）

▲華山分屍案兇手陳伯謙。（圖／記者吳銘峯攝）

案件審理期間，高女家屬曾痛罵陳男「人渣」、「畜生」等，還想飛踢陳男。二審宣判過後，高姓死者爸爸在庭外受訪感到相當氣憤，狠批華山分屍案台北市政府是幫兇，坐視陳伯謙在華山搭蓋違建小木屋，才會造成命案發生，「到了今天台北市政府有道歉嗎？有為了他的無法無天去解釋嗎？」

針對宣判結果，高爸爸坦言「非常失望」，他表示，家屬心情非常沈重，還沒有辦法平息，怒批「這種變態殺人魔，改判無期無法符合社會期待，對家屬也是非常大的傷害，這種惡徒一定要讓他與世隔絕」，認為法官一定要將陳伯謙判處極刑，對社會才有公平正義可言。

「這種結果我相信無法符合大眾的期待」，高爸爸指出，當初一審判死刑，網路上80%以上的網友留言，大家都認為這種人本來就應該判死刑，質疑「二審怎麼可以判無期」，直言家屬真的非常、非常失望。

高爸爸透露，整個審理過程中，陳伯謙並沒有悔意，在二審中也無法提出真的有「Eric」這個人的證據，「為什麼二審會判無期，讓我們非常失望跟驚訝」。

面對媒體提問，陳伯謙是否曾道歉、和解、賠償等，他憤怒表示，「我們也不屑他的賠償跟歉意，我們是要他永久與世隔絕，因為這種惡徒，很會欺騙外人，如果判他無期將有可能再犯相同的惡事」，這樣的判決結果讓他完全無法接受，「社會大眾也無法接受」，表示將會要求檢察官再幫忙提起上訴。

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