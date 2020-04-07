車行老闆偷吃學生妹2年！每週「交功課3次」…正宮一見崩潰：我把她當妹妹

▲車行老闆偷吃學生妹，正宮崩潰。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名學生妹小乃（化名）2014年認識了車行老闆，車行老闆的妻子更當她是自己的妹妹一般，孰料，她卻與老闆發生姦情，還每週發生性行為2至3次，讓正宮崩潰提告。法院審理後，判小乃應賠償正宮20萬元。可上訴。

正宮回憶，她與丈夫2005年10月16日結婚，婚後生了2個小孩，2013年一起開設車行，由於當時她另有工作，只在閒暇時幫忙老公顧店，並在臉書社團吸引客人，2014年底還在唸書的小乃成為車行顧客，上課前會到店裡休息，與她們一家逐漸熟稔，還會主動幫忙照顧2個小孩，因此她將小乃當作妹妹看待。

日子一天一天地過，正宮發現老公行為變調，隨身攜帶手機，常常晚上突然離家到隔天才回家，問老公去哪，得到「跟朋友在一起」的回答，還逐漸忽視店裡的生意，氣得她多次回娘家散心，雖然在公婆的要求下，丈夫請她回家，但行為卻沒有改變。

2017年5月某日半夜，正宮醒來見到老公在陽台，前去關心時發現，老公與小乃正在用line傳訊息，疑似正在吵架，質問過後老公才坦承，從2015年開始就與小乃發生婚外情，2人每週約發生2至3次性行為。

正宮想到自己覺得丈夫怪怪時，還曾跟小乃討論詢問，卻不知道2人早就暗通款曲了，讓她頓時心碎，傳訊息質問小乃，得到對方回覆確實有交往、發生關係，並願意補償的回覆，但事後卻不積極回應，讓她大受打擊，要到精神科就診，決定求償100萬元。

小乃挨告後表示，「我很後悔，也曾在法庭上誠心向正宮道歉，願意以10萬元的金額與正宮和解」，桃園地方法院勘驗各項事證後，判小乃應賠償正宮20萬元，全案仍可上訴。

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