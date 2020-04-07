「救義大利」捐款1.5億！呂若瑟神父「喊停」　多出3千萬退還或幫助他人

記者游芳男／宜蘭報導

在台灣奉獻超過半世紀、長期於宜蘭羅東聖母醫院服務的義大利籍天主教靈醫會神父呂若瑟，日前向外求助，因為義大利受疫情影響，缺乏物資，希望台灣民眾可以捐款幫助。募款從1日開始7日傍晚，累積捐款金額達到1億5千多萬元，呂若瑟相當感動也喊卡表示，「非常感謝大家」。院方表示，多出的3千萬款項將尊重捐款者退還或轉移其他贊助目標。

▲▼「救義大利」捐款破1.5億！呂若瑟神父「喊停」並感激台人愛心，多出3千萬款項轉移贊助目標。（圖／記者游芳男攝，下同）

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羅東聖母醫院公關主任俞芳苓表示，因為7日早上，結算愛心捐款已達1.2億，才發新聞稿請外界停止募款，不過6日晚7日到早上，還有眾多的愛心民眾以網銀、ATM轉帳，或宣佈前匯款，所以剛才7日傍晚結算愛心款項近1.5億。

俞芳苓說，神父呂若瑟也知道，台灣有很多還有很多需要大家愛心協助的地方，如偏鄉的醫療 如果大家覺得說，金額很大了，愛心捐款想要用到更需要的地方，用在刀口上，院方也可以協助曾經來愛心捐款的捐款人可以退還款項，院方都可以允諾還款，或是愛心民眾要將愛心款項指定到另外的地方，如大家都知道院方有作失智長照，在做偏鄉醫療，海外國際的醫療等等，都歡迎愛心民來電告知愛心款項轉移贊助的目標，再次感恩大家，謝謝大家，真的很感恩，謝謝。

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