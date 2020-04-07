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雲南動物園遭爆「釣老虎」一次200元　園方回應：沒有跳上來過

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▲遊客用長竿綁著肉塊，吸引老虎注意。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲遊客用長竿綁著肉塊，吸引老虎注意。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸網友6日在微博上爆料雲南野生動物園出現「釣老虎」的另類互動項目。根據網友提供的影片顯示，許多遊客站在高台上，手中拿著有釣線的長竿，下面拴著肉塊，朝下方的老虎引誘著。不過，高台上並沒有加裝較安全的防護網，不少遊客也像「釣魚」般上下擺動肉塊，吸引老虎的注意。

▲雲南野生動物園沒有明確標出餵老虎等猛獸的收費項目。（圖／翻攝雲南野生動物園官網）

▲雲南野生動物園沒有明確標出餵老虎等猛獸的收費項目。（圖／翻攝雲南野生動物園官網）

《澎湃新聞》報導，畫面中出現的動物園是位於昆明市的雲南野生動物園，「釣老虎」是該園的收費項目，並且已經存在多年。有網友反映，一次投餵50元（單位人民幣，約200元新台幣），也有人提到收費是20－30元不等。不過，在雲南野生動物園的官網上，並沒有找到關於「猛獸投餵」的項目介紹和收費標準。

據了解，「釣老虎」的收費活動已經存在多時，有網友在2013年時便曾經在網路上發文投訴這種不愛惜動物的項目。當時，園方曾強調會改正，並回覆該名網友稱，動物園並非飯來張口才好，身體機能會退化，所以要想辦法多運動，「飼養員也是這樣餵，並定期有滑輪餵食，活物投餵檢測捕食能力。」

▲雲南野生動物園遭網友爆料可以「釣老虎」。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲雲南野生動物園遭網友爆料可以「釣老虎」。（圖／翻攝澎湃新聞）

對此，上海復旦大學生命科學院研究員王放表示，這樣的行為是一種以人類中心，把動物當成玩物的展示，「在我看起來是可悲可笑的，沒有任何積極的意義。」此外，王放也提到，紐約已有動物園的老虎確診新冠肺炎，因此，大型貓科動物是有可能感染新冠病毒，並且可能成為中間傳染者。

王放表示，老虎的唾液、糞便、尿液等等都存在病毒傳播的風險，「這樣大規模、近距離的接觸，從防疫的角度來看，覺得不可理解。」

▲雲南野生動物園2013年便遭網友投訴，園內可以付費釣老虎。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲雲南野生動物園2013年便遭網友投訴，園內可以付費釣老虎。（圖／翻攝澎湃新聞）

因「釣老虎」再度登上媒體版面的雲南野生動物園則回應，現場有工作人員指導，「老虎跳不上這麼高，也從來沒有跳上來過。」據悉，雲南野生動物園自3月21日起復園，每日的客流量並不多。園方表示，目前開放的互動項目中，除了餵食老虎外，遊客還可以餵食長頸鹿、小浣熊，另外還可以跟小貓熊拍照。

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