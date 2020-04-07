惡意軟體假借「新冠肺炎」之名　Palo Alto Networks警示：小心釣魚連結

▲Palo Alto Networks台灣區總經理尤惠生。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

網路安全品牌Palo Alto Networks威脅情報小組Unit 42，近期公布「新冠病毒的網路威脅」因應報告，警示許多網路攻擊者藉由新冠肺炎（COVID-19）疫情資訊發動網路攻擊，台灣同樣出現許多以「Corona」為名的惡意軟體和惡意網域，利用一頁式網站銷售口罩欺騙消費者，趁機竊取個資。

隨著新冠肺炎疫情蔓延到世界各地，Palo Alto Networks威脅情報小組認為，該報告的目的不是助長人們對新冠病毒或網路攻擊的恐慌與焦慮，而是幫助大眾瞭解正在發生的事情，以及如何該如何保護企業及使用者。



根據報告顯示，網路攻擊者利用「新冠肺炎」的熱門話題，誘使受害者打開惡意電子郵件的附件或點擊網路釣魚連結，而且並非單純的一次性攻擊行為或攻擊行動，alo Alto Networks辨認出含有新冠肺炎與遠程管理工具等相關關鍵字的惡意電子郵件，以及其他惡意軟體。

威脅情報小組整理出利用新冠肺炎為主題的網路釣魚，散布惡意軟體，並警示未來會很快出現新的變化，估計將在未來幾週和幾個月內持續下去，攻擊者也會根據頭條新聞的發展而有所變化，Palo Alto Networks同時發現利用與稅務申報、發票和運輸訂單等相關的主題也是駭客常見攻擊的目標。



Palo Alto Networks表示，當人們尋找有關新冠肺炎的訊息時，許多人都是透過智慧型手機搜尋資料，已經有多起聲稱提供有關病毒訊息的惡意Android應用程式案件，將使攻擊者可以透過使用者的裝置進行監視，或者對裝置進行加密並用以勒索。



Palo Alto Networks指出，過去幾週已有數千個使用包含「covid」、「virus」和「corona」等術語註冊的網域，雖然並非全都是惡意網域，但都可以被視為可疑網域，無論該網域聲稱擁有資訊、檢驗工具，還是治療方法，這些網站在疫情成為新聞之前都不存在的事實，應對其有效性保持懷疑。

Palo Alto Networks建議使用者，遠端工作時，請將企業帳戶和個人帳戶分開，降低個人到企業流失的風險，以及可能對公司或政府組織造成的傷害，並執行最佳的基本防護做法，像是使用更強的密碼，並定期更改、使用多重身份驗證、身份管理和設備安全設置。

Palo Alto Networks強調，使用者必須知道設備遺失、被盜或損壞時該怎麼做，並確保資訊安全團隊擁有適當的工具進行監視和跨雲端的權限，並在雲端採用與內部軟體相同的原則，以及能夠審查和阻止對核心任務構成最大風險威脅的決策，最重要的是盡可能簡單，避免複雜性。