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大學指考再延後？　潘文忠：除非疫情產生重大變化

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▲教育部長潘文忠於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲教育部長潘文忠於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎疫情擴大，針對大學指考是否再延期，教育部長潘文忠7日在立法院答詢時表示，除非疫情產生重大變化，還是會讓考生依序來準備，目前疫情還是能讓上課維持正常，至於陪考人數則呼籲盡量減少、家長進入校園必須與考生分流。

受疫情影響，各級學校延後開學，連帶衝擊到大學指定科目考試，大考中心2月宣布，今年指考日期延後，從原本的7月1日到3日，改為7月3日到5日施測。

國民黨立委鄭正鈐7日在立法院會質詢時問，指考時間會不會再次調整，潘文忠表示，為了讓考生放心做好準備，會先讓他們了解，在學習維持正常的前提下，相關升學考試都是學生三年的辛苦準備，「除非疫情產生重大變化，還是會讓考生依序來準備，目前疫情還是能讓上課維持正常。」

至於陪考的相關規範，潘文忠表示，針對大學二階段推甄，教育部跟指揮中心研商後，今天會把應試原則頒行給各校，包含口罩需求、座位安排、陪考人員、進出動線等規範，尤其大學考生往返南北應考的可能性較高，因此相關規定保留彈性，陪考大原則上盡量減少，若有陪考家長進入校園，一定要跟考生分流。

▼國民黨立委鄭正鈐質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委鄭正鈐質詢。（圖／記者林敬旻攝）

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