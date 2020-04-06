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高雄捷運領先全國試辦「紅外線體溫感應閘門」　感應超強！熱飲進站也遭擋

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▲高雄捷運試辦紅外線體溫量測感應閘門。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄捷運試辦紅外線體溫量測感應閘門。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

新冠肺炎疫情持續影響，為了加強防疫應變工作，高雄捷運出奇招，在R15捷運站設立「全自動紅外線體溫檢測」感應閘門，可自動檢測進閘門旅客體溫，如果發現體溫超過37.5度，閘門將無法感應開啟，需進行複檢，若複檢超過38度，則通報並協助就醫。高雄捷運表示，未來將在其他人潮大站擴增紅外線感應設備。

高雄捷運領先全國在捷運站內設立「全自動紅外線體溫檢測」感應閘門，6日在R15生態園區站試辦，高雄市交通局長鄭永祥也到場視察並給予肯定。

請繼續往下閱讀...

高捷表示，「全自動紅外線體溫檢測」感應閘門具備大面積覆蓋、即時多點監測與遠程聯網控制等多項優點，自動於旅客進閘門時偵測體溫，凡偵測到體溫超過37.5度之旅客，將連動控制驗票閘門禁止通行，並於螢幕提示「您的體溫過高，請洽站務人員」，經人員進行複測確定超過38度者，將規勸儘速就醫或改搭其他交通工具，後續將陸續裝設於其他適當車站。目前在人潮大站紅線三多商圈站、美麗島站、高雄車站、巨蛋站、左營站則是架設紅外線體溫量測儀。

▲高雄捷運試辦紅外線體溫量測感應閘門。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲實測拿熱咖啡進站也遭量測體溫過高。（圖／記者許宥孺翻攝）

高捷表示，在防疫期間針對車廂、車站消毒不遺餘力，除第一線服務人員全面配戴口罩，全線車站服務台前均配置乾洗手消毒液外，針對旅客接觸較頻繁之機器設備如自動售票機觸控螢幕、驗票閘門、樓梯扶手、電扶梯扶帶、廁間門把等每4小時即加強清潔消毒一次，也會固定更換車廂空氣過濾迴風口濾心，讓車廂空調維持在安全舒適的無菌狀態。

高捷指出，受到疫情影響，運量有衰退情形，假日運量跌50%，平日跌45%，虧損持續擴大。高捷也向中央喊話：「希望政府在協助企業紓困方面，能考量恢復大眾運輸電價優惠或適用經濟部水電優惠方案，也希望振興券使用範圍可以擴及捷運車資或月票使用。」

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