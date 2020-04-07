團結等待曙光到來！游錫堃：病毒和威權思想一樣　都是看不見的敵人





▲游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

每年4月7日除了是「世界衛生日」，也是台灣的國定紀念日「言論自由日」。立法院長游錫堃7日在臉書上發文提及，台灣被譽為「華人的民主燈塔」，感謝前人做出的奉獻，「病毒和威權思想一樣，都是看不見的敵人！」要凝聚全民共識，團結一心，等待曙光的到來。

游錫堃7日在臉書上表示，台灣國定紀念日「言論自由日」，目的是為了紀念鄭南榕為追求言論自由，而奉獻犧牲的精神。

游錫堃說，台灣公衛醫療不僅為世界所稱道，防疫作為更受到各國的讚賞，這一切的成就，除了要感謝所有為了防疫付出的人員，也要感謝國人的努力配合。

游錫堃提及，台灣新聞自由在亞洲國家名列前矛，美國副總統彭斯更將台灣譽為「華人的民主燈塔」，感謝前人為「追求百分之百言論自由」所做出的奉獻，「病毒和威權思想一樣，都是看不見的敵人，要打贏抗疫、防疫這場仗，我們要凝聚全民共識，團結一心，等待曙光的到來。」

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