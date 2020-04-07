清明假期陸4325萬人境內遊　攜程：「五一」還有新高峰

▲清明期間中國大陸2萬人遊黃山。（圖／翻攝微博）

記者陳政錄／綜合報導

「清明假期」對華人社會新冠疫情的影響，持續受到關注。據中國旅遊研究院7日發布的報告統計，2020年清明假日期間，全中國大陸境內旅遊接待總人數達4325.4萬人次，雖年減61.4%，但如此大規模的人口移動，也升溫疫情蔓延的疑慮。攜程旅遊進一步分析，接下來的「五一」長假，還會有新的高峰。

相較於台灣的清明連假為4月2日到5日共4天假期，大陸的清明連假為4月4日到6日共3天；據《2020年清明節假日旅遊市場研究報告》顯示，在此期間，大陸實現旅遊收入82.6億元人民幣，年減80.7%，但有不少地區的遊客量，已經恢復至去年清明假期的5成以上。





▲大陸西湖周邊景區解封後的遊客情況，需要檢測體溫後入場。（圖／中新社）

中國旅遊研究院指出，清明三天，嚴防控、重安全、不聚集仍然是各地文化和旅遊系統工作主調，譬如旅遊景區展開線上實名制預約購票、測溫、佩戴口罩、健康碼、無接觸式入園、限流等防控措施；旅遊市場以家庭出行、都市休閒和周邊遊為主。綜合各部門調查數據，假期間遊客滿意度指數為88.8，達到歷史上比較高的水準。

報告也指出熱度回升較快的幾個景點，包括新疆、青海、吉林、雲南、西藏、安徽、廣東、四川等地，52.5%的遊客參與了踏青郊遊，33.6%的遊客參與了遊園賞花。其中，還有5G直播、VR遊園等方式協助旅遊市場，包括上海海昌海洋公園開直播，吸引不少雲旅遊用戶。

但值得注意的是，隨不少景點人數達到限制流量上限，也引起外界討論，譬如安徽省黃山風景區因遊客數量逼近上限，於4月5日，金山人流達到2萬人，曾5次發佈公告提醒，建議遊客調整旅遊線路或改日前往；其他如黟縣西遞、宏村景區也都達到流量限制，另江浙的周莊古鎮、千島湖，以及多地博物館、圖書館、文化館、美術館人流回升明顯。

因此，有陸媒報導也引述專家分析，坦言如今隨「無症狀患者」案例的發現越來越多，旅客出遊仍須謹慎，保持安全距離，並繼續做好健康管理，否則疫情隨時可能「再度崩盤。」

攜程旅遊報告顯示，從交通出行看，清明節期間交通出行訂單量月增長超過五成，攜程酒店訂單量月增長近六成。顯示旅遊行業的復甦正在加速，預計「五一」還會出現新的出遊高峰。

▼ 回顧2月疫情期間，杭州西湖等景點超冷清。（圖／記者陳政錄翻攝）



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