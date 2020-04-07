台灣新增確診「連續1周10人以內」　最新3例足跡曝光！CI011班機第10人中鏢

▲新增確診個案關係圖。（圖／陳昱璇製）

記者周亭瑋／綜合報導

國內今（7）日新增3例確診，1男2女均為境外移入，目前累積總數來到376例，已有61人解除隔離。《ETtoday新聞雲》記者整理出圖表和時間軸懶人包，帶讀者們快速了解新增個案的身分關係。

在本日新增個案中，年齡均20多歲，入境日介於3月27日至30日，發病日介於3月30日至4月4日，出國目的為就學及探親，發現管道有2例是居家檢疫，以及1例居家隔離。值得一提的是，近來1周，國內新增確診數都保持在10人以內。

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另外，搭乘3月30日CI011自美國返台的同班機323名乘客中，今日再有1名（案376）確診；有3名乘客（案364、案370、案371）則是6日確診個案，再加上之前同班機已確診的案325、326、327、328、329、346等6人，截至今日為止已有10人確診新冠肺炎。

▲搭機示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

4月7日新增3例：

案例374：20多歲 男性

2019年9月11日前往英國讀書，3月29日入境後返家進行居家檢疫，4月4日起出現腹瀉、咳嗽、流鼻水、嗅覺遲鈍等症狀，5日主動通知衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

案例375：20多歲 女性

2月25日至3月27日至法國探親，期間曾赴英國、荷蘭、比利時旅遊，個案返國後進行居家檢疫，陸續於3月30日至4月2日出現鼻塞、喉嚨不適、失去嗅覺、微喘、發燒、腹瀉等症狀，4月3日聯繫衛生單位後就醫採檢，於今日確診。

案例376：20多歲 女性 CI011班機第10人確診

2019年8月21日前往美國讀書，3月30日與案370、371一起返國，居家檢疫期間，因返國搭乘的班機上有其他旅客確診，因此改列為居家隔離之接觸者。該案於4月2日至5日陸續出現咳嗽、鼻塞、流鼻水及噁心症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

▼從4月1日開始，連續7天新增確診數都在10人以內。（圖／曾梓倩製）