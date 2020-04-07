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連千毅豁出去！痛斥小弟「宵小之輩」　自備4張手稿「律師對案情不了解」

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▲▼連千毅面無表情走出羈押庭。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄地院第二次召開延押訊問庭，連千毅當庭痛斥小弟是「宵小之輩」。（資料照／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄地方法院7日針對直播主連千毅是否延押開訊問庭，連則帶著開庭前準備4張手寫稿陳述「蘭庭精品」已解散，又痛斥小弟做偽證將槍枝推給他，強調自己已不再是這群人的老闆，以及「不與宵小之輩欺騙法官」，訊後連千毅還押，合議庭將另行裁定15日羈押期滿後是否再度延押。

據了解，連千毅被指控具太陽會成員身分，加上另行成立「蘭庭精品」，對此連也在庭訊時說，「蘭庭精品」在他羈押後就解散，即便旗下的「賴賢賢」自立門戶，他並無實質影響力，但連說完又忍不住砲轟小弟做偽證將槍枝推給他，但槍枝鑑定過後並無他的指紋，也不在他家裡被查獲，並對同案被告感到可恥，強調自己已經不是這群人的老闆，絕不以宵小之輩欺騙法官。

連的委任律師葉明進在庭訊時也表明，連千毅目前已沒有反覆實施犯罪、串證的疑慮，但連隨後又備妥手寫稿向法官表明律師對案情不了解，由他自行補充案情內容，但法官隨即提醒連必須就羈押理由進行陳述。

2019年底高雄市區發生一連串開槍、聚眾鬥毆等社會案件的「直播主之亂」，牽涉當中的直播主連千毅，事後也遭檢警依涉槍砲、組織犯罪及恐嚇等罪嫌收押至今，日前開庭前仍自行寫狀聲請100萬具保，但上星期開庭時遭到駁回，目前連的羈押期將在4月15日屆滿，因此地院才連續2兩星期召開延押訊問庭。

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