買百萬名車想開Uber卻不會用手機　悍匪搶78萬懊悔：擔心連累家人

記者邱中岳／台北報導

台北市中山區板信銀行30日遭劫匪持槍行搶，警方在31日下午逮人並追回70萬元贓款，嫌犯落網後坦承犯案，直言「擔心會連累家人」，據悉，嫌犯之前工作四處碰壁，還貸款買百萬名車準備開Uber，但因不會用手機讓車子淪為逃亡工具。

據了解，54歲的陳姓嫌犯，3年前出獄後在衛浴公司上班，後又轉往水果批發，但因年事已高遭同事冷嘲熱諷，最後又常向朋友伸手借款度日，他還買下犯案用的百萬名車，每個月要付1萬8千元貸款，原本想要開Uber，但因不會用手機而作罷。

▲陳嫌落網後坦承犯案，也擔心因犯下銀行搶案會連累家人。（圖／記者邱中岳攝）

陳嫌因常接受友人接濟，為了償還「人情」，所以才決定要幹票大的，先在3月30日先行到大直勘查地形，最後持槍到人較少的板信銀行行搶，並射傷保全得手近80萬元後逃逸。

警方事後追查，發現嫌犯在31日出現在桃園龍潭一處超商，趁陳嫌將車停好後，利用警車堵住嫌犯車輛，最後順利下車逮人，警方除了找到一把改造手槍、子彈28顆以及剩餘贓款約70萬元。

▲警方訊後依恐嚇、殺人未遂以及槍砲等罪嫌將陳嫌送辦。（圖／記者邱中岳攝）

據悉，嫌犯落網後坦承犯行，但也擔心因犯案再度連累家人，警方訊後依照強盜、殺人未遂、《槍砲彈藥刀械管制條例》以及竊盜罪嫌送辦目前也將追查陳嫌用來搶銀行的槍枝來源。

警政署長陳家欽也指示，要求中山分局釐清嫌犯犯案動機，是否有共犯協助逃逸，並且追查贓款以及犯案槍枝流向。

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