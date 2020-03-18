10天前槍砲案遭逮！他吐：我殺人了　警急赴三峽…循濃濃臭味找到女子腫脹屍體

▲吳嫌將賴姓女子殺害後，丟棄三峽插角山區，警急赴現場搜索。（圖／地方中心翻攝）

記者陳韻如／桃園報導

桃園一名吳姓男子因槍砲案遭逮，警方介入調查後發現，他與日前報案失蹤的賴姓女子有關，而警方持續突破心房，他坦承殺害賴女，並棄屍在三峽插角山區。三峽警方隨後前往搜索，並在吳男家祖墳發現屍體。另外，警方也將賴女的洪姓男友帶回偵辦，全案仍在釐清調查中。

據了解，桃園警方8日凌晨獲報，稱長興路段傳出槍響，警方隨後趕赴現場，發現一名女子遭到拘禁，而前來救援的賴姓男子中槍送醫。事發當時，吳嫌拒絕開門，警方為免衝突擴大，便立刻展開攻堅，隨後破門而入，將吳嫌及其洪姓女友、洪女的弟弟逮捕。

▲吳男8日因槍砲案件遭逮，全案才因此曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

吳男事後遭地檢署向法官聲請羈押獲准，而洪男及姊姊則交保候傳，但沒想到，警方卻意外得知，洪男的賴姓女友遭到殺害。在經過連日的調查，吳男才卸下心防，坦承殺害賴女，且已棄屍三峽山區。

▲賴姓女子遭殺害後棄屍三峽山區，警方循著濃濃臭味才找到屍體。（圖／地方中心翻攝）

警方隨後將逃回苗栗躲藏的洪男帶回偵辦，並找來吳嫌叔叔帶領警方到三峽祖墳搜索，沒想到一到現場就聞到濃濃屍臭，最後在其祖墳數十公尺下的坡坎處找到腫脹屍體，目前檢方正在現場相驗以釐清身分，而詳細案情仍在進一步調查中。

►腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

快訊／三峽驚爆殺人棄屍！年輕妹陳屍山中…警封鎖現場調查中

正妹騎車上路！他轉頭一見秒流口水 快速道路一路追到家…猛撲「摀嘴狂摸」

桃園傳槍響！女遭拘禁+狂毆趁隙求救 友急赴現場慘中槍…右腿貫穿送醫救治