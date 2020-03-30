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連千毅生氣了！扯2案怒槓法官：為何不能交保　韓國瑜躺著中槍

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▲▼連千毅面無表情走出羈押庭。（圖／記者洪正達攝）

▲連千毅被羈押至今。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市去年9月發生直播主之亂，當時主角之一的連千毅仍在押，高雄地院30日上午10點開準備程序庭，及申請具保停止羈押調查，連千毅在庭中提出自己羈押將期滿，但認為高雄司法系統不會讓他交保，原因是有「政治力」介入，連千毅更指出自己平常常做公益，盼求能以1百萬元交保，同時也會捐1百萬給10間孤兒院。

▲連千毅30日開程序準備庭 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲連千毅小弟賴賢賢等人。（圖／記者洪靖宜攝）

去年底高雄市區發生一連串開槍、聚眾鬥毆等社會案件的「直播主之亂」，牽涉當中的直播主連千毅，事後也遭檢警依涉槍砲、組織犯罪及恐嚇等罪嫌收押至今。連千毅30日出庭時氣色不差，戴著口罩，聲音也頗有朝氣，他對多數起訴罪名都認罪，但除槍砲彈藥刀械管制條例認罪，以及對檢方指控的組織犯罪、強制罪及適用兒少法加重刑期部分都有意見。

連千毅指出槍枝部分鑑定時沒他指紋，且其他被告一開始指2把槍是他教唆要寄藏，偵查終結又改口是別人指使，根本「顛倒是非」；至於組織犯罪，連千毅強調高雄太陽會只是精神號召，非實際組織，他說：「我不是高雄太陽會成員，我是中央業務長。」

一直希望有交保機會的連千毅，在聲請具保停止羈押調查庭表示，平時就有在做善事，會捐款給孤兒院，盼能請求一百萬元交保，同時也會捐一百萬做公益基金給10間孤兒院；他向法官表示，平時對社會公益不遺餘力，不能因一件無心擦槍走火治安事件，讓他做了一百件好事，卻因一件壞事認為他十惡不赦，而遲遲不能交保。

連千毅更指出：「4月15日羈押期滿，依常理判斷他們不會讓我交保，高雄的司法系統不會讓我交保」，他在聲請具保狀指出「可以讓法官對上層機關有交代」，連千毅說解釋就是「政治力」的介入，法官進一步詢問所謂政治力為何，他說就是新聞外傳，頓了幾秒後回答，就高雄市長及相關的長官們。

連千毅更搬出慶富案，他說：「陳慶男因銀行詐貸案羈押6個月就解禁，沒有涉及金融犯罪，為何我被禁報禁電視限制人身自由；另外，大寮殺人棄屍案共犯不到120天就交保，主嫌殺人棄屍不到120天就解禁，我犯的組織犯罪條例相比之下『他們可以交保，為何我不能交保！』，不符合比例原則」。庭訊結束後連千毅仍被還押。

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