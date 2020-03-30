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社會 社會焦點 保障人權

關心連千毅出庭！小弟駕白賓士高速迴轉…法院前失控撞「車牌噴飛」

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記者洪靖宜、莊智勝／高雄報導

去年9月在高雄掀起「直播主之亂」的主角之一連千毅目前仍然在押，高雄地院30日上午10時準備程序庭，及申請具保停止羈押調查，不少親友也到庭關心，不料結束後連千毅一名小弟駕駛白色賓士離開法院時，竟大迴轉撞上路邊停放車輛，不但將對方後保桿撞毀，自己的車牌也鬆脫掉落，所幸並未有人受傷。

▲▼連千毅小弟法院前迴轉撞車。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲連千毅小弟駕駛白賓士離開法院時高速迴轉，不慎撞上路旁車輛。（圖／記者洪靖宜翻攝）

連千毅今出庭時戴著口罩，聲音頗有朝氣，對於多項起訴罪名皆坦然認罪，但對於檢方指控的組織犯罪、強制罪及適用兒少法加重刑期部分有意見；在聲請具保停止羈押偵查庭時，連千毅更直言自己平時有在捐款、做善事，希望能以100萬元交保，更搬出慶富案，「陳慶男銀行詐貸案羈押6個月就解禁，為何我被禁報禁電視限制人身自由；另外，大寮殺人棄屍案共犯不到120天就交保，主嫌殺人棄屍不到120天就解禁，我犯的組織犯罪條例相比之下，他們可以交保，為何我不能交保？」但庭訊結束後連千毅仍被還押。

這場程序庭除了被告及律師外，親友也到場表達關心，不料其中一名小弟離開法院時卻發生插曲，在路口駕駛白色賓士迴轉時，不慎猛力撞上路旁停放的自小客車，導致對方後保桿毀損，自己的車牌也掉落路旁。事後連千毅小弟走下車，彎腰拾起地上掉落的車牌，連連對遭撞的駕駛說「歹勢」。

現場目擊的計程車運將表示，當時白色賓士車速很快，疑似沒注意路況才會肇禍；而確切事故原因、肇責歸屬為何，仍待進一步調查釐清。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

▼肇事駕駛下車撿起車牌，頻頻道歉。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲▼連千毅小弟法院前迴轉撞車。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲▼連千毅小弟法院前迴轉撞車。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲▼連千毅小弟法院前迴轉撞車。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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