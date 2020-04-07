大學個人申請二階甄試下周開跑　台師大：「強烈建議」家長不陪考





▲台師大。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎延燒至校園，而大學個人申請第二階段也將在4月中旬陸續開跑。台灣師範大學今（7日）也特別呼籲，強烈建議家長不陪考、考生及家長到校前需事先填寫健康關懷問卷、考生分流報到、保持社交距離、及全程戴口罩應試。

台師大教務長陳昭珍說明，台師大已全面啟動遠距教學，各校區所有教室、辦公室及公共空間均已全面消毒，敬請考生及家長安心。

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陳昭珍說明，台師大二階甄試則從17至26日，針對各學系二階目前仍維持原簡章方式辦理甄試，但已提高防疫措施，如強烈建議家長不陪考、考生及家長到校前需事先填寫健康關懷問卷、考生分流報到、保持社交距離、及全程戴口罩應試等，倘若因疫情變化啟動應變機制，各系應變甄試項目內容及佔分比公告於甄選會網頁及本校招生專區，請考生詳閱並預作準備，於甄試前隨時至本校招生專區及學系系網查看更新訊息。

▲台灣師範大學特別呼籲，「強烈建議」家長不陪考、考生及家長到校前需事先填寫健康關懷問卷、考生分流報到、保持社交距離、及全程戴口罩應試。（圖／台灣師範大學提供）

陳昭珍也特別強調，防疫期間，該校實施出入口管制，請考生及家長一律由校區正門口及建築物正門進出。為減少群聚感染，建議家長盡量不陪考，陪考者請勿進入甄試大樓。

陳昭珍也呼籲，甄試當日請考生提早報到，並配合學系量測體溫、手部消毒等防疫措施。考生及家長請自備口罩，驗證身份時考生應取下口罩配合查驗。若無法保持社交距離（室內1.5 公尺，室外1 公尺），請全程配戴口罩。

最後提醒考生，若有發燒（額溫≧37.5 度、耳溫≧38 度）、咳嗽等症狀或14 天內有出入境史，應事先主動告知學系，並全程配戴口罩，由學系視情況決定是否移至預備試場應試，也請考生及家長「事先」填妥本校「校園新冠肺炎健康關懷問卷」，於甄試日攜帶問卷及甄試通知單入校。