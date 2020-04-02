台師大1確診　「公共空間、教學空間、學生宿舍」大消毒

▲台師大清明連假期間全校大消毒 。（圖／記者李毓康攝，同下）

記者崔至雲／台北報導

台灣師範大學一名學生確診新冠肺炎，該校宣布4月6日至17日採取遠距教學，學生不需到校上課，該校也趁清明連假進行全校大消毒。台師大副校長印永翔指出，今天起將進行全校大消毒，消毒區域包含公共空間、教學空間，以及學生宿舍，至於校園戶外空間則需等雨勢過後再進行。

指揮中心日前表示，案322台師大男學生於3月26日出現發燒、咳嗽、嘔吐及全身倦怠等症狀至診所就醫，因症狀持續，於3月29日至醫院就醫，X光檢查有肺炎情形收治住院，30日由醫院採檢通報，於今日確診。案322活動地點以宿舍、校園為主，平常交通工具是校車，作息單純。目前初步掌握接觸者共15人，將持續調查是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。

請繼續往下閱讀...

▲▼台師大清明連假期間全校大消毒 。

印永翔今日接受媒體採訪時指出，疫情開始時，校內每天都有實施兩次的消毒，這次因一名學生確診，希望能讓學生、家長、社會安心，因此趁著清明年假進行更全面的大消毒。另外，校方也已與校園周遭4個里里長溝通，只要有重要會議結論就會告知里長。

針對4/6至4/17全校將採取線上遠距教學，印永翔指出，在該名學生確診之前，學校就已針對100人以上的課程採取遠距教學，事發後則建議各系所全面採取，同時也要求老師須做好上課紀錄，維持學生的上課品質，另外，也與台灣大學系統（台灣大學、台灣科技大學、台灣師範大學）達成共識，4月27日開始60人以上就需要遠距教學，這次只是提前實施。

▼台師大清明連假期間全校大消毒 。



