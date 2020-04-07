C-Bike將走入歷史！營收千萬卻支出六千萬　由YouBike2.0取代進軍高雄　

▲高雄C-Bike將走入歷史。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄C-Bike將走入歷史！高雄人熟悉的C-Bike，因營運收入不及千萬元，但營運費卻逾6000萬元，市府評估移轉給交通局，已對外招標，高雄市政府7日宣布與微笑單車攜手，將公共自行車全面升級為2.0系統，預計109年7月1日正式營運。





▲高雄市公共自行車7月1日全面升級YouBike微笑腳踏車 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市公共腳踏車租賃系統（CityBike），於2009年3月1日正式啟用，為全國第一個「都會網絡型」公共腳踏車租賃系統，目前在高雄市各區提供約5,628輛腳踏車、314個租賃站點供租用。前30分鐘免費、31至60分鐘5元、61至90分鐘10元，租賃費率最高上限一日為910元。

雖營運規模擴大，不過以108年來說，C-Bike營運經費約6,460萬元，收入約953萬元，僅靠使用費和廣告營收，對財政造成不小負擔，因此去年下半年市府決議轉型，尋求民間企業接手。

▲YouBike微笑腳踏車 。（圖／記者洪靖宜攝）

而在2020年3月28日，YouBike微笑腳踏車標下高雄市公共自行車租賃系統，採用YouBike 2.0系統，預計2020年4月至6月底建置4,500個車柱，提供2,800輛腳踏車，7月至9月將原有City Bike系統移除汰換，預計建置1萬個以上的車柱、約5,000輛腳踏車。將轉變營運型態改為廠商自負盈虧，現已完成招標工作，新舊系統預計於4至6月無縫移交，維持「服務不中斷」。

交通局表示，全新「高雄YouBike 2.0公共自行車系統」，使用者可直接於自行車上太陽能充電智慧車機操作借還功能，一個場站可同時服務多人借還車，民眾不需到中控台排隊；且提供一卡通、悠遊卡靠卡借車及手機QR code掃碼租車2種借車方式，註冊也不再限於單張一卡通或悠遊卡，每人最多可註冊5張，同時自行車具有三段式內變速、直覺式省力調整座墊，單手調整輕鬆完成，讓民眾操作更直覺、更方便。