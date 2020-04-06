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高雄市府1200公務員清明去過「11風景區」！　宣布2大龍舟賽停辦

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▲▼ 第15次應變指揮中心會議 。（圖／記者翁進忠攝）

▲第15次應變指揮中心會議 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市府6日召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎」第一級第15次應變指揮中心會議，會議中因應疫情，市長韓國瑜裁示停辦「2020高雄愛河端午龍舟嘉年華」及「林園中芸港端午龍舟賽」；另外，高雄市府有將近1200位同仁，清明連假期間有到過11個警告的風景區域，目前採用自主健康管理抑或是居家上班，對於51連假對公務員是否有出遊規定，則一切依照中央疫情指揮中心來辦理。

▲▼ 第15次應變指揮中心會議 。（圖／記者翁進忠攝）

請繼續往下閱讀...

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者翁進忠攝）

高雄市長韓國瑜表示，從7日開始，搭乘大眾運輸工具，含公車、輕軌、捷運以及輪船等，全面強制戴口罩。新聞局長鄭照新補充，若是不配合，地方政府可依傳染病防治法第70條第1項第3款規定，處以新台幣3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

另外，清明連假曾到過11個警告的風景區域，高雄市府就有將近1200位同仁，市府會持續去了解同仁在11個風景區停留的時間，是返鄉還是出遊，根據每個人的狀況來研判，是要自主健康管理抑或是居家上班，對於學生也開始進行調查。

至於未來51勞動節連假，衛生局長林立人則說，會秉持擴大社交距離，去做後續的演繹，也會依照中央流行疫情指揮中心後續的相關部會召開的會議，看看高雄市要做怎麼樣的強化，包括夜市、風景區管理措施。但是否會禁止同仁出遊？新聞局長鄭照新補充：「我們會依據中央疫情指揮中心建議，是不是會有其他更多的觀光勝地是列為國家級警報的區域，來進行相關的宣導，會積極的跟中央來詢問較明確的指示之後，依照辦理。」

▲▼ 龍舟比賽 。（圖／記者翁進忠翻攝）

▲高雄龍舟比賽 。（圖／運發局提供）

最後，而高雄市每年重要體育亮點活動賽事的「2020高雄愛河端午龍舟嘉年華」及「林園中芸港端午龍舟賽」，由於龍舟賽前之人員集結、檢錄與賽後選手休息，以及戶外場域愛河兩岸觀眾圍觀加油，預估同一時間所聚集人數將超過中央防疫規定之人數，但若採取縮小規模辦理，僅辦理龍舟競賽，取消周邊美食市集、文創攤位、限制民眾現場觀賽等，投入籌辦的費用恐無法達成預期效益。經指揮官韓國瑜裁示後，也都宣布停止辦理。

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