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社會 社會焦點 保障人權

新婚才1個月...老公「逼墮胎」！帶砲友回家激情交疊　正宮崩潰：他到處約

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▲桃園市人夫與妻結婚3年多，去年人夫有外遇還帶小三返家，最後竟將人妻逐出家門，人妻訴請離婚法官判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲老公逼她墮胎又找砲友，最後直接消失，人妻心碎求離婚。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人妻指控，她懷孕時擔心行房會傷害到孩子，因此無法跟老公愛愛，沒想到丈夫竟然到處約砲，還將砲友帶回家激戰，甚至逼她墮胎，不久後又直接消失，完全找不到人，讓她決定向法院訴請離婚。法院勘驗各項事證，判准2人離婚。

人妻主張，自己與老公2019年3月26日結婚，婚後夫妻倆住在高雄，孰料，甜蜜新婚日子沒過幾天，同年4月初老公發現她懷孕竟性情大變，經常與她發生口角，她擔憂孩子會受到影響，避免與老公行房，丈夫竟逼她自行到醫院墮胎、到處約砲，還趁她不在家時，將砲友帶回家中激戰。

人妻表示，丈夫自2019年4月24日起無故自行離家，至今行蹤不明，雙方未履行同居義務已達10月，認為丈夫持續惡意遺棄她，決定向法院訴請離婚。

人妻的父親出庭證稱，「女兒跟女婿結婚1個多月我才知道，女兒有對我說，女婿會吸毒、打她、跟外面女生外遇，且已經被通緝，到現在都沒辦法找到人」；而人夫則是就連開庭也沒到場，高雄地方法院審理後，判准夫妻倆離婚。

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