高雄為何0本土感染？　網曝「2關鍵原因」：南北習慣差異

▲高雄六合國際觀光夜市。（示意圖／ETtoday資料照）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，台灣的確診案例雖然都是以境外移入為主，但仍有不少本土案例，令民眾感到恐慌，隨著確診病例不斷增加，就有民眾好奇，高雄至今仍保持0本土病例，到底是怎麼辦到的，就有不少網友回應，認為高雄人不愛搭乘大眾運輸工具，加上出國的人比較少是2大主因。

原PO以「高雄市怎麼辦到0本土感染的？太強了！」為題，表示高雄人口那麼多，又算是先進城市，竟然0本土病例！？根據衛福部疾管署傳染病統計資料查詢系統最新數據，其它幾個市規模（除了嘉義市）都有爆出本土病例，「而高雄竟然是0！是０！這真的太強，這到底是怎麼辦到的？我記得之前不是才有金巴黎舞廳事件嗎？」

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▲據衛福部疾管署傳染病統計資料顯示，高雄市至今仍維持0本土病例。（圖／翻攝自衛福部官網）

網友得知後紛紛分享看法，「人少，大眾運輸又非主流，但連假過去這波守住再說」、「搭大眾運輸的習慣沒有很深，大多改成騎車開車，還有天氣」、「高雄不像台北人假日喜歡往外跑」、「出國的人比較少」、「金巴黎是境外的，結果小姐就是沒感染啊」。

也有網友開玩笑表示，「因為有韓導ㄚ，你就知道多神」、「又老又窮，病毒都北漂了」、「因為都北飄工作了」、「青年北漂後沒有回來，移入感染源少」、「高雄人沒錢出國吧」。