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別人放無薪假…他們發防疫金　「一張存摺照」讓人哭喊：別人的老闆啊…

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記者陳凱力／新竹報導

新竹一名網友於臉書po出1張公文及存褶影本，羨煞一群網友，原來是他任職的建商公司，在清明節連假後宣布，「公司事業體員工不分職等，一律發給2萬元防疫津貼」，網友還附上「入帳照」，存摺上短短一行字「轉帳(防疫津貼…)20000」，頓時讓人感到心安，也讓正值疫情災難潮台灣，增添一股溫暖。

▲別人放無薪假…他們發防疫金　「一張存摺照」讓網友哭喊：別人的老闆阿。（圖／翻攝臉書新竹大小事）

▲員工po出自己的存摺，感謝公司對員工的照顧。（圖／翻攝新竹大小事，下同）

請繼續往下閱讀...


這名網友在臉書社團貼文，「清明節的連續假期後，公司發了一個郵件信箱，內容：公司將發2萬元防疫津貼等內容公告」，網友說，自己看到這則公告還愣了一下，身邊的朋友已經在放無薪假，不然就是在家待班，自己的公司還仍在為員工著想，讓他感到無比慶幸。

▲別人放無薪假…他們發防疫金　「一張存摺照」讓網友哭喊：別人的老闆阿。（圖／翻攝臉書新竹大小事）

▲網友在臉書貼文表示，自己的公司不放無薪假，還加發防疫金，讓網友們羨慕。

據了解，昌益建設員工除了薪資、三節獎金外，年終還會加發「全薪」4個月，員工除了每月薪資外，還有將近6個月的全薪進帳。而如今再加發2萬防疫津貼，也讓網友羨慕到紅眼，紛紛問「公司還有缺人嗎」、「別人的老闆總是不會讓我失望」、「這種公司，賣肝賣腎我也願意」，還有網友心酸表示，「我們在醫療界堅守岡位，沒有幾個有加薪，還要被排擠，真悲哀」。

「昌益建設公司」總經理朱彥龍也證實消息，他說，新冠肺炎疫情持續延燒，許多企業都受到衝擊，餐廳倒的倒、企業放無薪假的放無薪假，整個社會充滿著悲觀、低迷的氣氛，前幾天還聽到友人說自己的公司也要「跟進無薪假」，讓他感到非常錯愕。

▲別人放無薪假…他們發防疫金　「一張存摺照」讓網友哭喊：別人的老闆阿。（圖／翻攝臉書新竹大小事）

▲昌益建設公告。

朱彥龍認為，一個體質好的企業，經年累月的經營下來，應該都是有賺錢的，賺多賺少而已，如果賠錢早就收工回家了，不可能還苦撐這麼久，可是越在景氣不好的時候，越是要拿出「企業良心」出來，過去賺的錢，應該要拿出來穩定軍心，讓員工無後顧之憂。朱彥龍說，「總不能賺都賺老闆，賠都賠員工」，員工為公司賣命，換取勞動所得養家糊口，公司賺了錢放口袋自己花，沒賺錢了再來從員工身上吸血，這太說不過去了。

日前，政府也規畫發放百億元的「消費酷碰券」，待疫情趨緩再發放給民眾，試圖刺激消費，但許多中小企業等不到這筆錢，因此，員工被資遣或放無薪假，社會中多了許多動盪不安的家庭，這也是朱彥龍不願樂見的。因此，朱彥龍才決定公司旗下200多名員工，不分職等、不計年資，每人發放2萬元的防疫津貼，希望能刺激消費，而這筆款項，也將在今、明2天分別入帳，朱彥龍說，希望能拋磚引玉，邀請企業們照顧員工，也會社會盡一份責任。 

▲別人放無薪假…他們發防疫金　「一張存摺照」讓網友哭喊：別人的老闆阿。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲位於公道五路上的昌益建設事業群。（圖／記者陳凱力翻攝）

►防疫好物／乾洗手下殺 


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