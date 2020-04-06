配合防疫請假應以「最大彈性」處理！校方須確保學生受教權、禁趴趴走

▲教育部政務次長劉孟奇強調，學校協助防疫，應以最大彈性處理請假問題。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者林育綾／台北報導

清明4天連假結束，今（6）日教育部通函發布，即日起有發燒、呼吸道及失去嗅覺等症狀師生須請假，禁止到校上課，教育部政務次長劉孟奇強調，學校應以最大彈性處理請假問題，請學生配合防疫，不可以請學生到學校；而學生在自主健康管理期間，校方也要確保其真的在自主健康管理，而非在外趴趴走。

為降低因連假期間部分師生掃墓、出遊致返校後造成防疫破口之風險，教育部政務次長劉孟奇今（6）日在中央疫情指揮中心記者會表示，各校持續辦理各項防疫工作外，還需嚴格加強執行師生健康監測，除了原先的量測體溫、注意師生是否有發燒情形之外，現在針對遇有「呼吸道、失去嗅覺味覺」等症狀者，應立即請當事人配戴口罩立即就醫，或在家休息，進行自主健康監測。

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關於校內的「社交距離」，他說明除遇有校內「特定人聚集場合」外，若不能維持室外1公尺、室內1.5公尺，就須全面配戴口罩，而所謂「特定人聚集場合」定義，是一定要有固定座位、保留出席紀錄，如果沒有辦法做到，就不算特定人聚集，這種情況下必須維持社交距離，不能做到就分班上課，或是改變調整教學方式，大班可調整為線上上課，否則必須「全面配戴口罩」，這部份已經要求執行。

劉孟奇次長表示，現在高中以下學校大概都可以符合「有固定座位」，而且都有保持出席紀錄，不過一旦近距離交談，也要配戴口罩，這些都已經明確通告各個學校。

▲0406連假後自主管理14天。（圖／截自中央流行疫情指揮中心）

至於有症狀的學生請假問題，他強調學校應請學生配合防疫需求為優先，請假依照最大彈性處理，不可以請學生到校。指揮官陳時中也說，之前規定有症狀就盡量不要進學校，在家休息，今天早上特別強調，有旅遊史、有症狀，就禁止上學。

而關於有學校公告，連假去過旅遊熱點，無論有無症狀一律休假7天，是否會影響學生修課權益、無症狀學生是否需強制停課？劉孟奇次長回應，這些學校若要這樣做，也要照顧學生基本的學習權益，例如可以改變授課方式。

劉孟奇也強調，學校讓學生在家中自主健康管理的同時，校方也應要確保學生真的在自主健康管理，還有確保學生的學習權益，而不是讓學生請假卻在外趴趴走，請學校務必注意這點。