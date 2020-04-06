換我們相挺他們！「救義大利」宜蘭市設捐款站　首日破百萬

▲義大利靈醫會挺我們一輩子，這次換我們相挺他們！宜蘭市公所設站首日捐款破百萬元。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「靈醫會挺我們一輩子，這次換我們相挺他們！」在台灣奉獻超過半世紀、長期於宜蘭羅東聖母醫院服務的義大利籍天主教靈醫會神父呂若瑟，日前向外求助，因為義大利受疫情影響，缺乏物資，希望台灣民眾可以捐款幫助。對此，1日至5日，捐款已超過1000萬元，6日宜蘭市公所設立捐款站，首日便湧入各界善心百萬元捐款，要共同援助義大利靈醫會度過疫情危難。

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宜蘭市長江聰淵表示，來自義大利的天主教靈醫會，在早先醫療環境艱困時期，遠渡重洋來到台灣犧牲奉獻，建立醫院、療養院長期守護台灣偏遠醫療，讓台灣民眾得以享有適切照護，面對這次嚴峻的武漢肺炎疫情，導致義大利家鄉的慘況，讓天主教靈醫會的呂若瑟神父對外發出求助信件並發動募款，要匯集台灣愛心援助義大利靈醫會。

他獲悉之後，日前立即透過仁愛基金代表宜蘭市民捐助新台幣10萬元外，6日也在宜蘭市公所設立捐款站，幫忙匯聚有意響應援助義大利靈醫會的款項，設站首日便湧入各界善心款項達百萬元，要共同援助義大利靈醫會度過疫情危難。

「因為，靈醫會挺我們一輩子，這次換我們相挺他們」，對於無私奉獻台灣土地的天主教靈醫會傳教士們，面對家鄉義大利新冠肺炎無情肆虐，民眾感念之餘也紛紛伸出溫暖的手，熱烈響應呂神父號召的募款活動。

而宜蘭市公所為了呼籲宜蘭民眾共同響應，在4月6日至14日期間，於宜蘭市公所平安順興樓設置捐款站，讓有意願加入卻不願曝光的民眾，可以透過仁愛基金指定捐款的方式，共同援助義大利天主教靈醫會，宜蘭市公所將匯聚這段期間透過仁愛基金募得的款項，在4月15日轉交天主教靈醫會，讓他們前往國際管道購買N95口罩等防疫物資，援助義大利靈醫會的醫療機構。

江聰淵說：「『感恩的時候，讓愛不孤單』長期以來，天主教靈醫會對台灣土地的犧牲奉獻，有目共睹，在這個艱困時刻，感謝宜蘭鄉親對於捐款援助義大利靈醫會的踴躍支持，宜蘭市公所設立捐款站首日就有百萬元的款項，這是宜蘭民眾感念呂神父過去為我們付出的最好回報，也是展現台灣人展現回饋國際社會的善舉，面對義大利靈醫會面臨的困難，我們在有能力的時候給予必要援助，這是身為宜蘭人的我們，責無旁貸的責任。」

宜蘭市公所會將6日至14日這段期間，所有捐款給宜蘭市仁愛基金的款項，都化為民眾對於援助義大利天主教靈醫會的支持，在4月15日當天轉交天主教靈醫會，讓他們購置防疫物資，守護義大利。

有意響應天主教靈醫會募款的民眾，可以將款項捐至「宜蘭市公所仁愛基金專戶」，由宜蘭市公所匯集款項後，統一轉交天主教靈醫會。(宜蘭市公所仁愛基金諮詢電話：03-9353173)

「宜蘭市公所仁愛基金專戶」

戶名：市庫-專款專戶(保管金)

行庫機構：宜蘭市農會

行庫代號：53801

帳號：53801-040-950503(請備註「捐助義大利靈醫會」)

另，民眾也可以將款項直接匯款給天主教靈醫會得募款帳戶，讓他們將款項轉為醫療物資，送到義大利需要的醫療院所，平安度過這場疫情。

戶名：財團法人天主教靈醫會

銀行別：兆豐國際商業銀行 羅東分行

帳號：2280-7000-014

郵局劃撥帳號：19308592(請備註「捐助義大利靈醫會」)

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