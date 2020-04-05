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義大利控俄羅斯「間諜藏在醫療團」！引爆雙方口水戰　俄國回應了

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▲俄軍提供的醫療物資及裝備均貼上愛心形狀的兩國國旗貼紙。（圖／翻攝俄羅斯國防部官網）

▲俄羅斯提供給義大利的醫療物資都貼上愛心形狀的國旗貼紙。（圖／翻攝俄羅斯國防部官網）

記者曾羿翔／綜合報導

俄羅斯近日派送醫療團隊與用品到義大利倫巴底大區（Lombardy）協助對抗新冠肺炎疫情，卻被義大利媒體指控暗藏間諜，想要挖出軍隊消息建立情報網路，隨後爆發雙方罕見口水戰。對此，俄國防部發言人4日透過聲明表示，該篇報導「是假新聞」。

綜合外媒報導，俄羅斯醫療團隊上周前往疫情嚴重的倫巴底大區，協助醫療院所進行消毒工作。普丁日前才與義大利總理孔蒂通過電話，表示要幫助義大利對抗新冠病毒，隨後派出9架飛機載有100多名專家與醫療用品到米蘭。

▲俄軍9架伊爾-76大型運輸機運載醫療物資前往義大利。（圖／翻攝俄羅斯國防部官網）

▲俄9架伊爾-76大型運輸機運載醫療物資前往義大利。（圖／翻攝俄羅斯國防部官網）

但有匿名消息人士向義大利時報《La Stampa》爆料，由俄國醫師與專家所組的104人醫療團，疑似有來自軍事情報局（Glavnoye Razvedyvatelnoye Upravleniye，GRU）的軍官暗藏在其中，想挖出關於義大利軍隊的消息建立情報網路。對此，俄國駐羅馬大使館4日在推特轉貼國防部發言人的聲明表示，義大利時報的該篇報導「是假新聞」。

俄羅斯的援助日前也被美國懷疑有「政治目的」，普丁3月30日與川普通話後決定送美國60噸的呼吸器、口罩等醫療用品，向來是對外提供援助的美國如今成了接受援助的國家，有美官員就對俄方行為提出質疑而引發口水戰。川普2日則改口這批物資是「援助」，美國國務院幾個小時後又改口表示，這些醫療用品是「我們購買的，但有折扣」。

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