義大利「誰能解封由抗體決定」？　人類分等引起道德爭議

▲疫情在義大利造成上萬人死亡，抗疫之餘，義大利也積極研擬復工政策。（圖／路透社）

實習記者簡立宇／綜合報導

截至5日下午，義大利確診病例119872人，死亡14681人，另外也有一群人打敗病毒，恢復健康，這群人攜帶抗體，也許在未來的幾個月中，「攜帶抗體與否」將成為復工復學的關鍵條件。這項提議引發熱烈討論，同時「集體利益還是個人自由」的爭議也讓意見呈現兩極化。

根據《紐約時報》報導，義大利衛生部與相關單位人員正從「攜帶抗體」的觀點入手，研擬未來復工復學的政策，就像反烏托邦小說的科幻情節，為了維護群體利益，必須限制人民的自由，甚至犧牲少部分人的權益。就像小說《美麗新世界》（Brave New World）一樣，將人類分等，今後人類也將以「是否具有抗體」來作為分類。

關於是否擁有抗體就能避免再度染病的爭議，研究人員仍持保留態度，但相關部會人員抓住「抗體」這個切入點，尋找研擬政策方向，希望能在疫情肆虐之餘，減輕國家經濟壓力，避免重演經濟大蕭條。

義大利東北部的威內托區（ Veneto）的保守派主席提議可以發放「許可證」給那些染疫後復原、擁有抗體的民眾，讓他們能夠自由的行動。前首相倫齊（Matteo Renzi）也曾經提過可以發放「新冠通行證」（Covid Pass）給健康的人，明確分出染病與否的界線。

▼義大利民眾高舉國旗，紅白綠分別代表「仁慈、信念、希望」。（圖／路透）

掙扎在西方民主政體與國家集體利益之間，義大利無論如果必須做選擇，無疑會造成某些人民權益受損。巴黎第五大學（Paris Descartes University ）的道德哲學教授馬札諾（Michela Marzano）表示，「這就像把人分成兩等，強者與弱者。」她也表示，從道德觀點來看，也許有人會覺得這樣做是「功利主義」，但她認為這不是歧視，這是一種保護，並非要邊緣化那些染病者。

有專家建議，如果真的要解封義大利，或許可以透過「追蹤聯繫」的方式，平時穿戴護具、定期篩檢，如果沒有良好的解封策略，疫情可能會捲土重來。