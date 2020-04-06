宜蘭幾米公園等景點連假人潮多　全面消毒嚴防破口

▲▼連假後，宜縣府針對幾米公園等景點，全面消毒防疫保安康。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為避免清明連假後，民眾聚集頻繁的相關場所為防疫破口，除宣導要保持室內1.5公尺/室外1公尺的社交距離外，宜縣政府與宜蘭市公所6日收假當日進行「幾米公園」、「口丟口丟噹廣場」及「宜蘭旅遊服務中心」全面環境消毒，尤其針對民眾可能聚集及觸摸的地方強化消毒，如幾米人偶、停歇的座椅及手把等，以確保民眾健康安全。

宜蘭工商旅遊處表示，為展現防疫決心，縣內各風景區第一線服務人員皆配戴口罩，每日環境清潔消毒工作外，針對門把、按鈕等接觸點加強消毒擦拭，另於園區也提供充足的洗手設備，進行勤洗手宣導，強化遊客防疫概念，並定時廣播提醒民眾保持適當社交距離、進入風景區室內空間前須先量額溫及實名制人數管控等防疫措施。

宜蘭縣政府為配合中央防疫政策，避免新冠肺炎群聚傳播風險，在疫情第一時間速迅建立完善指揮中心，密切掌握疫情及防疫現況，守護民眾安全健康。此外，避免群聚傳播風險，首度停辦邁入21年的宜蘭綠色博覽會，但為避免產業人才流失與物材力閒置，正式開放武荖坑永續樂園3月28日～5月10日戶外空間分散參觀，並針對A.B.C區實施各上限500人潮分流管制，落實「健康防疫、安全旅遊」防疫觀光齊步走。

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