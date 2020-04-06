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1800萬隻竹鼠等待死刑　養殖戶盼「最後白名單」解套

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▲▼ 竹鼠,華農兄弟,廣西。（圖／翻攝　中新網、華農兄弟、澎派新聞）

▲廣西農民靠「竹鼠」脫貧，如今面臨被禁止命運。（圖／翻攝　中新網）

記者任以芳／綜合報導

日前，大陸十三屆全國人大常委會第十六次會議表決通過，全面禁止野生動物交易與食用。也讓相關產業陷入低潮，舉例廣西是竹鼠養殖大，目前有1800萬隻養殖竹鼠被判緩死刑，因為還在等待最後禁令，20億元產值幾乎瞬間蒸發。

根據中國新聞周刊報導，大陸廣西是竹鼠養殖大戶，當地養殖戶劉克俊表示，初步估計「全自治區有10萬人從事竹鼠養殖產業，存欄有1800萬隻，產值20億元，占全大陸的七成。」

▼大陸美食廚師「美食作家王剛」拍攝烹飪竹鼠的影片。（圖／翻攝自bilibili，美食作家王剛／翻攝自央視）

▲大陸廚師「美食作家王剛」拍攝烹飪竹鼠的影片。（圖／翻攝自bilibili，美食作家王剛／翻攝自央視）

尷尬的是，等待宣判的竹鼠養殖業，是廣西脫貧攻堅重點扶持產業，貧困戶養一隻竹鼠可獲56元到120元（單位：人民幣，同下）不等的補助，養一隻雞隻是7~15元，央視《每日農經》《致富經》等節目曾經專題報導。

養殖戶劉克俊也表示，整個廣西的竹鼠相關產業人員，貧困戶占到18％。通過政府各級財政補貼、養殖戶貸款、龍頭企業帶頭參與，大約2萬人已經通過竹鼠養殖脫貧致富。如果，竹鼠被禁止，很多人面臨轉型困境。

時間點再回到1月20日，大陸鐘南山院士說新型冠狀病毒可能來源竹鼠、獾類，相關產業立刻凍結。桂林秋波竹鼠公司負責人梁秋波表示，「特種養殖的存廢，不是專家的一句話這麼簡單，背後是野生動物經濟價值和公共安全之間的利益博弈。」

▲▼ 竹鼠,華農兄弟,廣西。（圖／翻攝　中新網、華農兄弟、澎派新聞）

▲ 大陸網紅華農兄弟也靠捕食竹鼠出名，如今改為摘野菜。（圖／翻攝微博　華農兄弟）

2018年大陸網紅「華農兄弟」因為拍攝「吃竹鼠的100種理由」在網路上爆紅。擔心受到懲處，
立刻暫停全部有關捕捉、烹食竹鼠的影片，改成拍攝挖竹筍、摘野果。如今廣西許多養殖戶也把最後希望寄託在所謂的「白名單」。

大陸農業農村部正在起草新的「畜禽遺傳資原始目錄」，根據全國人大常委會的《決定》，列入畜禽遺傳資原始目錄的陸生野生動物，適用《畜牧法》的規定，不受禁野令限制。未來竹鼠如果禁止，後續的補償方案，欄存的這些小生命如何撲殺？廣西的1800萬隻竹鼠和養殖戶還在等待最後通知。
 

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