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老師被曝「講台性侵女童」4年　被害人「心碎自白信」曝光

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▲▼示意圖,性侵,焦慮,鬱悶,情緒,絕望,蕭條,害怕,危險,女,獨（示意圖／123RF）

▲心情憂鬱示意圖。（示意圖／123RF）

記者劉亭／綜合報導

廣西一名退休小學教師被指控，曾經在課堂上猥褻性侵女童，從一年級開始一直到四年級，害對方陰部紅腫，更一度想自殺。事件一直到最近才被被害者家人發現爆出，當地公安也立案進行調查。

根據「紅星新聞」報導，受害人趙小姐以手寫信方式揭開傷疤，2010年時第一次被侵犯，當時鄧某叫她到講台上，解開褲子用手摸下體。趙小姐不了解這行為，下台告訴同桌時被鄧某聽到，示意她不要說出來，要隱瞞。

趙小姐指出，之後鄧某更變本加厲，直接在講台上性侵她，而且這行為幾乎天天重複，從一年級到四年級，只要有鄧某的課就會發生。到五六年級的時候，和另一名同學到辦公室時，被鄧某叫去一起坐在大腿上又被猥褻。

趙小姐寫道，「同學去上廁所的時候，我跟鄧某說，『好疼，不要再摸了。』鄧某說，『我知道』，但並沒有停下手中的動作。鄧某送過我一部舊手機和幾十塊錢人民幣，我接受了」。

▲▼廣西老師性侵女童，警方立案調查。（圖／翻攝自紅星新聞）

趙小姐的姊姊趙佳（化名）22日表示，由於當時父母離婚，媽媽在外工作，妹妹跟著外婆生活，她跟著姨母，前幾天才得知妹妹經歷了這樣的黑暗過往，「我妹妹當時7歲，也是無知，還以為老師這樣抱她是寵她的表現，她還想告訴同學，班上很多同學也都知道這位老師很喜歡抱著她」。

趙佳表示，妹妹2017年上了初中，但是人一直很自閉、內向，更曾經透露不想結婚。舅舅在3月16日整理房間時，偶然發現了一封趙小姐的「批判信」，但舅舅和媽媽都不敢多問，因此才由趙佳詢問。

在趙佳的開導下，趙小姐才承認，這封信是2017年模擬第三人口吻寫給鄧某的「受害自白」，「我想對你（鄧某）的做法做一個批判，你曾經對一個無知的、幹乾淨淨的女孩子侵犯。你這麼做是否想過後果？這個女孩子被玷污了，整天變得不自在，而她又是單親家庭，她只有媽媽，她不敢告訴媽媽……你好受了，那她呢？一次又一次的侵犯，你不可恥嗎？你還配當老師嗎？現在我希望你能對這個女孩做出嚴肅的負責，我不想讓下一個女孩子受到你的侵犯。」

▲▼廣西老師性侵女童，警方立案調查。（圖／翻攝自紅星新聞）

趙佳也表示，鄧某如今已66歲，「應該退休1年左右，他當年也就是55歲。有配偶，他的孫子比我妹妹小2歲，在我們當地村里，他是老教師了，只要說到他，村裡的人都知道……」。

趙佳表示，妹妹曾將所寫的那封信發簡訊給鄧某，他就用微信轉了800多塊錢人民幣（3600元新台幣）過來，後來媽媽把錢退回了。趙佳也曾試圖聯繫鄧某，「但他不道歉，我們也打過電話，我妹妹提到過去的痛，他就立馬掛斷電話，後來也不接電話了」。

橫縣教育局21日下午發佈公告，20日網上有人發布博文，稱該縣有一名教師涉嫌在十年前性侵過一名女學生，引發關注。橫縣教育局對此高度重視，立即會同縣紀檢、縣公安等部門赴有關鄉鎮學校開展調查工作，調查結果將及時向社會公佈。

▲▼廣西老師性侵女童，警方立案調查。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲▼廣西老師性侵女童，警方立案調查。（圖／翻攝自紅星新聞）

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