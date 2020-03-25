花蓮抗疫超前部署　徐榛蔚：27日起禁止訪客探視住宿式機構

▲▼會議上各醫院報告防疫、分艙分流措施及因應社區大規模感染人力規劃。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為因應新冠肺炎疫情擴散，花蓮縣政府24日召開「花蓮縣針對社區感染超前醫院協調&首長聯繫會議」，由衛生局長朱家祥與東區傳染病防治醫療網李仁智偕同縣長徐榛蔚親自主持，會議上由花蓮縣各轄區醫院報告醫院防疫、分艙分流措施及因應社區大規模感染人力規劃，使疫情蔓延感染程度降低。

新冠肺炎全球延燒至今，花蓮縣政府為降低疫情感染，召開會議超前部署第一線人員因應大規模感染預防措施，朱家祥局長表示，當疫情大流行造成病患急遽增加超過醫療院所所能收治量能時，則會依中央流行疫情指揮中心指揮官指示，指定徵用醫療機構或公共場所，設立檢疫或隔離場所，他也提到目前花蓮隔離收治場所空間量能足夠，勿過度擔心。

▲縣長徐榛蔚於會議中裁示，3月27日零時起全面禁止訪客探視花蓮縣住宿式機構。

徐榛蔚提到新冠肺炎在全球蔓延，花蓮縣政府各級單位積極應對，並於疫情流行期間多方宣導居家檢疫、居家隔離等自主管理方式，降低傳染途徑，疫情在即，縣府願意與人民攜手同心度過疫情困境；徐榛蔚也於超前部署會議中裁示，由3月27日零時起全面禁止訪客探視花蓮縣住宿式機構。

花蓮縣住宿式機構全面禁止探視之管制特定場所有：（一）一般護理之家、（二）長期照顧機構及各類型老人福利機構、（三）全日型身心障礙福利機構、（四）兒少安置及教養機構、（五）依國軍退除役官兵輔導條例設置之榮譽國民之家、（六）其他經主管機關公告之機構或場所，以上場所皆全面禁止探病，請家屬與親友改採視訊或通訊聯繫。

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