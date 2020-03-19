視訊遠距問診健康安全又便利　黃偉哲推動並強調市府禁止公務人員出國

▲因應武漢肺炎疫情嚴峻，台南市長黃偉哲出席通訊診療研討會，聽取通訊診療實作暨實施報告，並感謝醫師們全力協助防疫工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市157家醫療院所持續推動視訊遠距診察，提供居家隔離、居家檢疫及自主健康管理民眾安全及便利的就醫服務，保護醫護與民眾健康！

因應武漢肺炎疫情嚴峻，台南市長黃偉哲19日出席通訊診療研討會，聽取通訊診療實作暨實施報告時，再次重申南市府公務人員禁止出國。黃偉哲表示，為了因應疫情升溫，市府必須超前部署與備妥防疫辦法；工作上採取異地或居家辦公，學校也準備了居家學案的辦法，醫療方面也隨著變更診療型態來確保民眾就醫的權利，以保護醫護人員及全市民眾的健康安全。



黃偉哲說，感謝在座醫師與蔡筱薇議員撥冗在防疫繁忙的情況下能撥冗來參與研討會，表達關心與交流，隨著機制的建立，減少人跟人近距離的接觸，讓防疫工作做的更完善外，並再次重申公務員負有執行公務之責，為了公務推動順利與確保人員健康無虞，面臨國外疫情益發險峻的態勢，南市府禁止公務人員出國，保護自身與他人的健康安全以為表率。





台南市衛生局指出，由於民眾使用智慧型手機普及化，因應「新冠肺炎（COVID-19武漢肺炎）」疫情持續延燒，為了維護醫護人員與民眾的健康安全，只要民眾在居家隔離、居家檢疫或自主健康管理期間，都可以撥打防疫專線06-2880180，將有專人評估醫療需求，協助就醫或轉介醫療院所以LINE或Skype視訊方式遠距問診，截至18日，防疫專線進線通數已達937通，協助滿足民眾就醫權利與需求，台南市目前有157家醫療院所擔任通訊診察之醫療機構，其中包含15家醫院、112家診所及30家衛生所。





衛生局進一步說明，經評估適合採通訊診療者，將優先媒合民眾過去就診之醫療院所，由院所端主動聯繫民眾，約定看診時段及確認使用的視訊軟體；民眾只要於通訊診察前備妥健保卡或身分證及居家隔離或居家檢疫通知書，就可以輕鬆進行視訊看診，事後再請家屬或代理人將健保卡攜至該院所過卡並繳納費用，就能將藥品領回去服用，既安全又便利。

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