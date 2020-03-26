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「藥品不可替代」不禁止 需改處方箋才能使用替代用藥

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▲處方箋上蓋有「藥物不可替代」字樣，即使有同成分、同劑型、同含量的別廠牌藥品也不可替代使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲處方箋上蓋有「藥物不可替代」字樣，即使有同成分、同劑型、同含量的別廠牌藥品也不可替代使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

健保署的處方用藥規定，醫師如果未註明處方不可替代，藥師或藥劑生可以價格不高於原處方藥品，而且同成分、同劑型、同含量的任何廠牌藥品替代，但許多醫院或醫療院所會在處方箋上印有「藥品不可替代」的字樣或另外加蓋「藥品不可替代」的戳章，即使病人同意替代，藥師也幫不上忙。

藥師說，這種情況只能請患者回原處方醫院或醫療院所，請醫師重新開立處方箋，才有辦法用同成分、同劑型、同含量「三同」替代藥品給患者，也讓有些患者感到相當不便。

請繼續往下閱讀...

民眾會說：「現在被感染的人越來越多，我就是不敢到醫院才要到藥局來領藥，結果，醫生開給我的藥你沒有，你有相同成分含量的藥也不給我，政府不是叫我們來藥局領藥嗎？我來了，你卻不給我領，這不是在唬弄我嗎？」。

無法領到藥的民眾又把怒氣、怨言拋向藥師，千錯萬錯，又是藥師的錯，難怪藥師（生）們會大聲疾呼拜託政府一定要儘快請醫療院所將處方箋上的「藥品不可替代」字眼去掉，以利藥師或藥劑生可以在民眾同意的情形下，用三同藥品替代給民眾，讓民眾可以更方便領得到藥來穩定病情、照顧健康。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，曾遇到患者，因為原先在服用的藥物，醫院換了別的廠牌同成分、同劑量、同劑型的藥，患者希望能給他原先醫院在用的那個廠牌的藥，吳振名告訴患者沒有辦法，因為醫院的處方箋上印有「藥品不可替代」，患者又說：「是因為原來那個牌子的藥比較貴是不是？不然我加錢給你，你可以幫我換成原來那個牌子的藥嗎？」，吳振名也是告訴他不可以，因為醫院開立的健保處方箋用藥，除了有特別標示是自費藥品以外，是不可以另外向患者收取藥費的，即使是可以用同成分、同劑型、同含量三同藥品來代替，也必須符合健保規定替代藥的價格不可高於原處方藥品，最重要的是，處方箋上印有「藥品不可替代」，他也愛莫能助。

吳振名再次懇請衛福部與健保署，應儘快請醫療院所將處方箋上的「藥品不可替代」字眼去掉，以利藥師或藥劑生可以在民眾同意的情形下用同成分、同劑型、同含量三同的藥品替代給民眾，讓民眾可以更方便領得到藥來穩定病情、照顧健康，也讓病患有選擇用藥廠牌的自主權，如政府能讓醫療院所拿掉連續處方箋上「處方不可替代｣戳章，不僅是全民之福，也是政府德政。

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