國防部：清明去過11熱門風景區　官兵列管14天自主健康管理

▲空作部官兵縝密掌握我周邊空域動態。（資料照／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

清明連假期間，許多觀光景點出現大量人潮，中央流行疫情指揮中心則針對11個風景區發送防疫警報。對此，國防部6日也下達指令，針對清明連假有到過11個熱門風景區人員造冊列管，並落實14天自主健康管理，期間全天候配戴口罩，並進行早中晚三次體溫量測。

中央流行疫情指揮中心4日針對11個熱點風景區發送防疫警報，提醒民眾一定要保持社交距離以及配戴口罩。上述的11個風景區及景點，包括阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境渡假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等10處、屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）。

國防部發言人史順文表示，已經要求國軍各單位，依照行政院的指示，除了注意官兵的健康情形，並落實健康管理，做好分流、安全距離等防疫措施。

史順文說，同時也必須律定固定路線、電梯；區隔安全距離的控管、餐廳用餐距離加大。至於官兵在連續假期期間，去過疫情指揮中心所公布的11個景點者，在進入營區時，除了量測體溫、消毒之外，並嚴格要求戴上口罩14天。

史順文表示，國防部要求各單位針對清明連假有到過11個熱門風景區人員造冊列管，並落實14天自主健康管理，期間全天候配戴口罩，並進行早中晚三次體溫量測，若有發生疑似症狀，必須儘速就醫，確認病因，以維個人及單位安全。

▼國防部長嚴德發。（資料照／國防部提供）



想看更多紓困2.0....

► 紓困2.0特別預算拍板通過！蘇貞昌：一兆救台灣

► 最高奮鬥目標！蘇貞昌16字「紓困口訣」：就業不能失、企業不能倒…

► 紓困2.0「加大、加快、加碼」 經部推2大方面穩產業、挺就業



相關新聞...

► 2100億特別預算比例曝光 前兩名是經濟部37％、勞動部24％

► 懶人包／三張圖秒懂紓困2.0財源分配 1兆5百億算給你看

► 「藝文紓困2.0」加碼30多億！52.2億「四大強化方案」搶先看



►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！