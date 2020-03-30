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國防部緬懷郝柏村「功不可沒」：組建海軍新戰艦　研發經國號戰機﹑雄風飛彈

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▲▼馬英九基金會開幕茶會,張善政,郝柏村,丁守中,連勝文。（圖／記者李毓康攝）

▲前行政院長、國防部長郝柏村。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

前行政院長、國防部長、參謀總長郝柏村30日下午2點47分於內湖三軍總醫院離世，享嵩壽101歲。國防部稍早發表一篇668字聲明，對於干城驟隕，表達哀慟，強調郝伯村嚴以律己，身教為先，才兼文武，一生效忠國家，滿懷忠義，志節超然，實為革命軍人典範，特誌無盡懷思，以彰高風亮節，冀望精神常存，永為後進師表。

國防部表示，郝柏村為江蘇鹽城人，民國8年8月8日生，於30日下午2時許於台北三軍總醫院溘然辭世，享嵩壽一百晉一，干城驟隕，倍感哀慟，軫念良深。國防部表示，郝柏村嚴以律己，身教為先，才兼文武，一生效忠國家，滿懷忠義，志節超然，實為我革命軍人典範，特誌無盡懷思，以彰高風亮節，冀望精神常存，永為後進師表。

國防部指出，郝柏村於民國24年目睹國家受日本壓迫日亟，懷抱青年抗日救國之心，毅然投筆從戎，考入陸軍軍官學校第12期，自此一生職志，軍旅為家。民國27年於軍校畢業，適逢抗戰第二年，調任砲十四團二營五連擔任觀測官，抗戰期間曾參與廣州戰役負傷，並參加中國遠征軍，前往緬北駐防。

在國民政府轉進台灣後，國防部表示，於民國47年八二三砲戰期間，郝柏村擔任最前線烈嶼陸軍步兵第九師師長，奉命率部戍守小金門有功，因而獲頒雲麾勳章及虎字榮譽旗。軍旅歷任排、連、營、指揮官、師長、軍長、總統府侍衛長、第一軍團司令、陸軍總司令、參謀總長等要職，獲頒青天白日勳章，並於民國78年12月5日接任國防部長、民國79年5月29日就任行政院長。

國防部指出，民國70年12月，郝柏村晉任為陸軍一級上將，並調升國防部參謀總長，任內親自規劃漢光演習，並以「團結、鞏固、精練」為三軍建軍備戰共同目標。在職期間，調整兵力結構，完成經國號戰機、天弓、天箭以及雄風二型飛彈研發，組建海軍新一代戰艦，致力發展國防科技，對國軍邁向現代化有著不可磨滅的功績。

國防部表示，郝柏村一生見證了國家百年發展的許多關鍵時刻，對摯愛的國家充滿使命感、迫切感與責任感，自詡為一位負責盡職的軍人。綜觀他一生以守護中華民國為職志，畢生戎旅，謀國以忠，秉忘身報國之赤忱，成整軍經武之偉業，持躬謹嚴，國之楨幹，謹綴生平志略，以示國軍崇報耆勳之至意。

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