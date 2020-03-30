國防部長嚴德發剛視察完部隊　下飛機直奔三總慰問郝柏村家屬

▲國防部長嚴德發視導完部隊，一下飛機就直奔三總，慰問郝柏村家屬。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

前行政院長郝柏村30日下午2點47分於內湖三軍總醫院離世，享嵩壽101歲。此消息一出，才剛視察完部隊的國防部長嚴德發得知，一下飛機火速更改行程，直奔三總慰問家屬；隨後，國防部也透過新聞稿，向郝柏村表達緬懷之意。

郝柏因中風造成器官衰竭，30日下午2點47分於內湖三軍總醫院離世，享嵩壽101歲。郝柏村超過百歲的生涯，曾任參謀總長、國防部長、閣揆、國民黨副主席，選過副總統，也經歷過兩岸炮火的洗禮，結束璀璨的一生，堪稱橫跨台灣黨政、軍旅生涯第一人。

在郝柏村病逝的消息傳出後，嚴德發正好結束部隊視察的行程，他一下飛機便更改原本既定行程，直奔三總慰問家屬。隨後，國防部也透過新聞稿，向郝柏村表達緬懷之意。

▼郝龍斌與郝柏村，先前參與軍公教勞「九三遊行」。（圖／資料照）



國防部發布聲明，全文如下：

郝柏村於民國24年目睹國家受日本壓迫日亟，懷抱青年抗日救國之心，毅然投筆從戎，考入陸軍軍官學校第12期，自此一生職志，軍旅為家。民國27年於軍校畢業，適逢抗戰第二年，調任砲十四團二營五連擔任觀測官，抗戰期間曾參與廣州戰役負傷，並參加中國遠征軍，前往緬北駐防。

在國民政府轉進台灣後，國防部表示，於民國47年八二三砲戰期間，郝柏村擔任最前線烈嶼陸軍步兵第九師師長，奉命率部戍守小金門有功，因而獲頒雲麾勳章及虎字榮譽旗。軍旅歷任排、連、營、指揮官、師長、軍長、總統府侍衛長、第一軍團司令、陸軍總司令、參謀總長等要職，獲頒青天白日勳章，並於民國78年12月5日接任國防部長、民國79年5月29日就任行政院長。

民國70年12月，郝柏村晉任為陸軍一級上將，並調升國防部參謀總長，任內親自規劃漢光演習，並以「團結、鞏固、精練」為三軍建軍備戰共同目標。在職期間，調整兵力結構，完成經國號戰機、天弓、天劍以及雄風二型飛彈研發，組建海軍新一代戰艦，致力發展國防科技，對國軍邁向現代化有著不可磨滅的功績。

郝柏村一生見證了國家百年發展的許多關鍵時刻，對摯愛的國家充滿使命感、迫切感與責任感，自詡為一位負責盡職的軍人。綜觀他一生以守護中華民國為職志，畢生戎旅，謀國以忠，秉忘身報國之赤忱，成整軍經武之偉業，持躬謹嚴，國之楨幹，謹綴生平志略，以示國軍崇報耆勳之至意。

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