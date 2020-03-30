郝柏村「國防自主」的推手　研製新戰機鷹揚、雲漢、天雷、天劍4計畫

▲空軍台南基地營區開放．IDF經國號戰機，戰機戰技操演。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

新一代高教機「勇鷹」的前身IDF戰機，重要推手即是前行政院長郝柏村。他過去在擔任參謀總長時期，故總統蔣經國要求他，自力研發新一代戰機，因此於民國72年以鷹揚、雲漢、天雷、天劍等4項分計畫，開啟研製自主防禦性戰機。

民國70年12月，郝柏村晉任為陸軍一級上將，並調升國防部參謀總長，任內親自規劃漢光演習，並以「團結、鞏固、精練」為三軍建軍備戰共同目標。在職期間，調整兵力結構，完成經國號戰機、天弓、天劍以及雄風二型飛彈研發，組建海軍新一代戰艦，致力發展國防科技，對國軍邁向現代化有著不可磨滅的功績。

其中，我國首架IDF原型機，於民國78年5月28日試飛成功，後來幾經改良、驗證，最後進入量產，於民國81年，首架量產機撥交空軍，並於86、89年陸續完成第427、443聯隊全機隊成軍。

隨後，空軍在95年時，進行中壽期性能提升的「翔展計畫」，更新首批71架IDF戰機內的航電、雷達、飛控、座艙顯示等，強化戰機使用壽限。接著，「翔展2號」則循現有模式，完成所有IDF機隊實施性能提升，強化空防戰力與應變。

▲前行政院長郝柏村。（資料照／記者林敬旻攝）

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