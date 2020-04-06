蘋果宣布與供應商合作生產口罩　已捐贈超過2000萬個助防疫

▲蘋果執行長庫克（Tim Cook）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球越來越嚴重，各地除了確診數快速飆升外，醫療物資不足也是另一大問題，因此許多大企業紛紛投入國家隊行列，開始協助製造防疫物資。蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前在Twitter分享了一段影片，介紹了蘋果公司對新冠肺炎做出的最新舉措。

庫克表示，蘋果公司目前已經向全球醫療專業人員捐贈了超過2,000萬個口罩。同時，蘋果正在與政府合作，以確保將口罩捐贈給最需要的地方。

庫克補充說，蘋果公司的設計、工程運營和包裝團隊正在與供應商合作，為醫務人員設計生產和運送口罩。蘋果計劃將於本週之內提供100萬個，並預計之後每週提供超過100萬個給美國醫療人員使用。此外，庫克還稱口罩的裝配時間都不超過兩分鐘。

蘋果高管表示，蘋果計劃迅速將防護罩的銷售範圍擴展到美國以外的地區。蘋果已經關閉了其在中國大陸境外的所有458家零售店，以遏制新冠肺炎大流行的蔓延，並要求其工程師和設計師在家工作。