蘋果宣布與供應商合作生產口罩　已捐贈超過2000萬個助防疫

記者陳心怡/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情在全球越來越嚴重,各地除了確診數快速飆升外,醫療物資不足也是另一大問題,因此許多大企業紛紛投入國家隊行列,開始協助製造防疫物資。蘋果執行長庫克(Tim Cook)日前在Twitter分享了一段影片,介紹了蘋果公司對新冠肺炎做出的最新舉措。

庫克表示,蘋果公司目前已經向全球醫療專業人員捐贈了超過2,000萬個口罩。同時,蘋果正在與政府合作,以確保將口罩捐贈給最需要的地方。

庫克補充說,蘋果公司的設計、工程運營和包裝團隊正在與供應商合作,為醫務人員設計生產和運送口罩。蘋果計劃將於本週之內提供100萬個,並預計之後每週提供超過100萬個給美國醫療人員使用。此外,庫克還稱口罩的裝配時間都不超過兩分鐘。

蘋果高管表示,蘋果計劃迅速將防護罩的銷售範圍擴展到美國以外的地區。蘋果已經關閉了其在中國大陸境外的所有458家零售店,以遏制新冠肺炎大流行的蔓延,並要求其工程師和設計師在家工作。

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX