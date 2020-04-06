保全都送她一片了！女搭北捷「拒戴口罩」強闖關　警恐開出1.5萬罰單

記者張君豪、莊智勝／台北報導

中央疫情指揮中心3日宣布，民眾搭乘大眾運輸系統需配戴口罩，勸導不聽者可依法開罰新台幣3000元至1萬5000元。一名網友在臉書爆料公社PO文，表示5日當天在台北車站目擊一名女子不願配合配戴口罩，還一度強行闖關上車，「保全都已經給她口罩了，戴上有這麼困難嗎？」

▲女搭捷運拒戴口罩，遭保全攔阻還試圖強硬闖關。（圖／翻攝爆料公社）

原PO在爆料公社PO文表示，雙北捷運、大眾運輸系統4日起就開始強制乘客配戴口罩，但該名女子5日出現在捷運台北車站時卻仍未戴口罩，站務員及保全發現後立即上前攔阻、勸導，同時保全也給予口罩，未料女子就是不肯戴上，還在車廂內不斷奔走；待警方獲報趕抵現場後，女子也僅是將口罩摀住嘴巴，依舊拒絕配戴。

原PO傻眼表示，女子一開始被發現沒有配戴口罩後就有遭到保全攔阻、甚至請下車，但期間她仍是無動於衷，還一度試圖闖關、強行突破攔阻上車，「我的天，戴口罩有這麼困難嗎？保全都已經給口罩了！」

全文曝光後網友群起撻伐，「不囉嗦，1萬5000元罰單開出來就好」、「自私、浪費人力，應該直接開罰」、「這麼簡單的動作，戴口罩是會少塊肉嗎？皮耶！」「為什麼要浪費那麼多的人力來圍堵這個不自愛的人？」「防疫期間，警察、保全辛苦了！」

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