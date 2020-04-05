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連假還沒結束！　醫曝警訊：不少人旅遊後發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉就醫

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▲恆春警方2日晚在墾丁大街宣導遊客要記得社交距離並戴口罩，民眾按讚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲4天清明連假各地出現出遊人潮，圖為2日晚間的墾丁大街。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

防疫警訊！急診科醫師白永嘉5日發文表示，連假還沒有結束，很多家醫院的急診醫護陸續都發現，不少民眾在出去旅遊之後，因發燒、咳嗽、喉嚨痛和腹瀉就醫。他強調，不能因為身在台灣這麼幸福，繳了一點點健保費，就覺得享受醫療是理所當然。

白永嘉在臉書指出，除了醫師和護理師之外，他要特別提出來包括醫檢師、放射師、呼吸治療師、藥師及清潔阿姨、警衛大哥們，每一個疑似要採檢的病人，都需要很多人換上隔離衣去處理，真的很辛苦，深怕他們一不小心就被感染，「有一位醫檢師就告訴我，他非常擔心回家傳染給他的孩子。」

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▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

白永嘉說，再三請大家注意自己的健康，不能因為身在台灣這麼幸福，繳了一點點健保費，就覺得享受醫療是理所當然，不僅僅是消耗社會的成本，更影響醫事人員和家人的健康。

白永嘉呼籲，也希望政府及醫院高層再次重視，醫師和護理師之外的辛苦醫事人員，不僅僅補助獎勵措施要合理，更要強化平時的人力、工時及待遇，「在這個疫情嚴峻的時刻，不要打擊這些辛苦夥伴的士氣！」

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