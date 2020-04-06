都市封鎖變鬼城、全部人關家中　15年前被打槍小說神預言

▲梅伊2005年寫下驚悚小說《封鎖》，描繪疫情爆發下人民的生活景況。（合成圖／左翻攝自amazon；右取自路透，為唐寧街10號外觀）

文／中央社記者戴雅真倫敦5日專電

新冠肺炎疫情肆虐全球，數億人經歷不同程度的禁足令，各大知名景點冷清，繁華都市變成鬼城，軍隊在街上巡邏，這原本只是一名小說家所寫的書中場景，沒想到竟在15年後成真。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）去年底爆發以來，官方確認死亡人數已經突破6萬例。全球總計超過26億人受鎖國、封城和禁足等防疫措施影響 。從劇作家轉行的蘇格蘭作家梅伊（Peter May） 2005年完成驚悚小說「封鎖」（Lockdown，暫譯），內容是禽流感大爆發，各大都市封鎖，全部人被迫待在家中。

梅伊的小說當時因為「太不實際、太不合理」而被出版商打回票，殊不知15年後，他的「幻想」竟然成真 ，小說也得以在2日出版。美國有線電視新聞網（CNN）報導，其實梅伊的小說並非無所本，當時他參考了英國與美國政府自2002年起公布的傳染病對策，讓小說內容盡可能寫實。

他受訪表示：「當我寫書的時候，科學家預測下次發生的全球性傳染病可能是禽流感。恐怖的是這很可能會成真，因此我做了許多研究，思考如果這發生在倫敦會怎樣？如果一個這樣的城市全面封鎖，情況會如何？ 」 他表示，儘管當初他做了許多研究，花費許多文筆描述封城後的反烏托邦場景，但沒有人能夠感同身受， 「但現在大家都能感同身受了」。

梅伊的小說場景設定在倫敦，男主角是一名警官， 他的個人生活一團糟，事業陷入谷底、婚姻破裂，家人感染病毒。而在當局蓋臨時醫院（令人聯想現實中剛啟用的南丁格爾醫院）的施工現場，發現了一具無名兒童屍骨，隨著警官深入追查，他發現了黑暗真相，也讓他被惡勢力追殺，企圖逼他封口。

小說中描繪許多封鎖後的人性現實面，像是一個尚未出現感染者的地區，是如何抗拒外人進入，以及民眾在傳染病爆發後，被迫停止握手等社交禮儀，正如全世界目前正在經歷的保持社交距離政策。梅伊說，這本小說多年前被出版商拒絕後，就被他塵封箱底，幾乎忘了曾經寫過這本書，直到最近有粉絲在推特上要求他寫一本有關新型冠狀病毒的小說，「我想了幾分鐘，才發現其實我已經寫過了」。

In 2005, Scottish author Peter May wrote a book about a global pandemic that forces officials to institute a lockdown. The novel was rejected by publishers at the time for being too unrealistic.



On Thursday, the book was finally published. https://t.co/RbxqpLrHPr — CNN (@CNN) April 4, 2020

梅伊告訴出版商這個消息，他的編緝差點從椅子上跌下來，連夜讀完小說後，隔天上午馬上拍板說，「這太棒了，我們必須立刻出版」。現年68歲的梅伊差不多要進入英國當局宣布的新冠肺炎危險族群。英國當局上個月宣布70歲以上族群都應該自我隔離，禁足12週不准外出。

他表示，對於著作神預言現在發生的事情，「我嚇壞了」。「我寫完書後第一次重新讀它，被裡頭的精準度嚇到了。裡面描述的封鎖後日常生活、封鎖的方式， 還有民眾被禁止外出等等，驚人地準確。」 雖然小說中設定的禽流感和新型冠狀病毒不同，但封鎖場景卻與現實十分貼近。

梅伊的發行商希望這種「 熟悉感」可以成為小說賣點，吸引更多讀者。不過，這本小說或許也會因為太過寫實，而讓部分讀者卻步。出版商表示，他們在IG發布調查，結果60% 讀者表示想看這本書，40%不想看。「封鎖」目前僅在英國亞馬遜（Amazon UK）以 Kindle電子書的形式販售，預計於30日發行紙本小說與有聲書。