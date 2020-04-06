連假11景點人潮擠爆　侯友宜憂辛苦全泡湯：怕成防疫破口

記者黃翊婷／綜合報導

清明連假墾丁大街湧入大量旅遊人潮，人擠人的照片在網路上流傳開來，讓不少醫護人員十分擔憂。新北市長侯友宜6日一早也在臉書PO文表示，「清明連假期間，許多觀光景點仍聚集相當多的人潮，我很擔心這將成為防疫的破口」，就怕先前辛苦防疫全都白費。

▲侯友宜擔心民眾連假出遊會讓先前的辛苦防疫白費。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜在臉書PO文中提到，6日是連假結束上班的第一天，但在假期期間許多觀光景點還是有很多人潮，讓他很擔心這會成為防疫破口，「因此再次呼籲所有市民朋友落實戴口罩、勤洗手、勤消毒等防疫工作，同時保持社交距離，室外1公尺、室內1.5公尺也非常重要。大家在通勤、通學時，請務必配合政府政策，用最嚴格的方式要求，做最好的把關，一定不能讓疫情繼續擴散下去。」

此外，侯友宜也呼籲，中央應該讓入境者全面篩檢並居家檢疫，尤其是連假後的境內管控，他已經要求教育局了解連假後的師生健康情況，民眾搭乘大眾運輸工具例如捷運、公車，全程都必須戴口罩，假如屢勸不聽，將可依法開罰3000元至1萬5000元的罰鍰，「所有第一線人員都非常辛苦在捍衛民眾健康，也請市民朋友捍衛這群第一線防疫人員的安全，不要抱著僥倖心態，不要四處趴趴走，這一仗，我們一定要挺過去。」

▲墾丁人車塞爆，恐成防疫大缺口。（圖／記者吳奕靖攝）

台灣目前累計確診病例數為363例，許多公司陸續發布公告，要求連假期間去過以下11個熱門風景區的員工，從6日至17日為止，改為「居家辦公」。這11個景點包含阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境渡假會館等風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮，以及屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學也在《ETtoday新聞雲》的投書中建議，假如是連假期間出遊的民眾，未來14天內盡量不要前往人潮擁擠或通風不良處，也不要和親朋好友見面，並做好個人衛生習慣，一旦出現身體不適，務必誠實告知醫師旅遊史，精準描述症狀提供判斷依據，特別是出現嗅覺或味覺異常。