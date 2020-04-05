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200萬人領不到？23K才能申請紓困補助　職業工會轟不切實際

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▲▼賴香伶召開「紓困2.0 莫忘基層職工 」記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

▲賴香伶召開「紓困2.0 莫忘基層職工 」記者會。（圖／記者楊亞璇攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

行政院日前通過紓困2.0追加預算案，但對於勞工補貼條件限制嚴格，勞保投保最低額基本工資23800元才有資格申請補助。台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶、台北市總工會理事長林國成與多位基層職業工會理事長5日舉行記者會，呼籲政府莫忘基層職業勞工，降低紓困門檻，應對自由工作者、自營做業者的補助申請適度降低門檻，「美麗數據，不切實際」。

林國成指出，全國職業勞工約有180萬到200萬人，但投保薪資在23800門檻底下，幾乎是沒有的。北市總工會將近200個會員，單單台北市有36萬職業工會的工人，職業工會就兩大塊，一塊是不一定雇主，一塊是自營作業，職業勞工也是需要幫忙，現在政府做的紓困2.0，數據漂亮，可是對勞工有什麼幫助，他批評根本是「看得到吃不到」，希望不一定雇主的勞工重新考量，把他們納進去，呼籲政府應放寬條件。

▲▼賴香伶召開「紓困2.0 莫忘基層職工 」記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

旅館公會前理事長王永基認為，最近飯店住房率不到一成，會員有20幾家是無薪假在休息，包含飯店、餐飲、餐廳，都沒有營業，臨時工沒有辦法去上班，卻遇到保費、會費延後繳，都是非常大的問題，投保薪資23,800元以下，才有申請的門檻，政府一直在講說薪資3萬元以上，呼籲企業不要用2萬3起薪，「這個政府很矛盾，口口聲聲要照顧勞工，紓困卻用最低的標準」。

中華民國理燙髪美容全國聯合會秘書長林政翰表示，美髮業業績掉了50%，對生計受非常大的影響，這次疫情有補助，但他們這個行業不知道怎麼申請。

賴香伶表示，第一波特別預算並未針對無一定雇主、自營業者、勞務承攬等勞工進行紓困，勞動部的充電計畫方案只動用就安基金，讓無薪假勞工透過上課給予最高每月近1萬9千元補助。此次行政院提出的勞工紓困2.0方案，雖然新增對自營業者，投保勞保第一級、且未達課稅標準者，給予每月1萬元，共三個月的薪資補貼，但條件門檻過嚴，令勞工難以申請這項補助方案。

賴香伶哽咽表示，很多收入三萬以下是職業工會會員，政府稱300億要給100萬人，她認為講的是投保1萬1千元那一級的，可能是出社會的年輕人或是零工經濟，但是卻沒有看到零工經濟中高齡者，他們不可能投保薪資僅有23800元，餐飲職業工會平均投保薪資是2萬7千元，住宿業也是2萬7、8千元，「我覺得很不合理」，不了解勞動部怎麼考慮，一定要修改條件。

賴香伶說，交通部給計程車司幾1萬元、三個月，文化部在音樂工作方面，以統包式的方式給上線6萬，大家都在看三個月的階段，現在以3、4、5三個月來看，「我覺得一個人給他2萬都不為過」，因為針對基本收入，他們一中斷收入就是沒收入，不是所得替代，而是急難支持，不宜用無薪休假，給予4成薪的概念來看，而是以生活上面基本開銷來看，針對臨時工收入，立即給生活補助金。

賴香伶率台北市總工會理事長林國成、全國勞工聯合總工會理事長林恩豪、中華民國理燙髪美容全國聯合會秘書長林政翰、台北市西點麵包業職工會理事長周錦輝、台北市旅舘業職工會前理事長王永基、台北市按摩業職工會理事長黃承孝、王詩榜、台北市餐飲業工會理事長林金城、台北市糕餅業工會理事長吳宗等人出席記者會。

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