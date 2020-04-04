▲新冠肺炎疫情升溫，4日起搭乘捷運民眾需戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心為防堵疫情擴散，公布社交距離注意事項，也規定搭乘捷運公車都要戴口罩，但4月1日有一名男性乘客搭捷運時，因未戴口罩被提醒，情緒失控飆罵站務人員，後被起底是健保署職員。健保署晚間代發道歉聲明，盧姓職員對引起社會負面觀感道歉外，也表示願意接受懲罰及後果。

中央流行疫情指揮中心宣布搭乘捷運和雙鐵要戴口罩，今（4）日是上路第一天，站務人員會先勸導，不服將進一步開罰。而在正式宣布將開罰前，4/1有一名男性在捷運站不願配合，還飆罵站務人員，而該名男性也被起底是健保署職員，引發不少網友批評，「身為公務人員卻帶頭違規」。

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對此，健保署署長李伯璋證實，「該員的確是職員」，是在醫管組擔任業務助理，負責收發工作；他也無奈表示「部長在前鋒打仗，但健保署職員卻在搞事」，禮拜一署內會開人評會研議處理方式。

健保署今日晚間8時45分代轉醫管組盧姓業務助理就日前在台北捷運不當舉措之道歉聲明。該員除了為過渡情緒反應及不當言詞，引起社會負面觀感，導致機關聲譽受損道歉外，也表示願意接受懲罰及後果。最後提到，「希望國人能繼續支持政府防疫工作，齊心對抗病毒」。

▼「搭捷運未戴口罩」飆罵站務人員，健保署職員發聲明道歉了。（圖／健保署提供）