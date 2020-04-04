小港居家檢疫女失聯！　丈夫竟PO文「把我婆關機就有正妹女警到府」

記者洪正達／高雄報導

高雄小港3日清晨傳出一名居家檢疫的婦人手機失聯，轄區派出所獲報後立即趕往住處訪查，婦人向警方表示，可能是手機收訊不佳造成斷訊，未料丈夫在警方訪查時，拍下女警、男警照片，事後在臉書發文，以極度揶揄的口吻表示「刻意關掉手機就可引來正妹女警到府服務」，相當不尊重人。

▲警方訪查失聯的檢疫對象，卻反遭對方拍下PO網揶揄。（圖／翻攝網路）



警方表示，服務於小港分局的曾姓女警，3日清晨收到電子圍籬通報的檢疫對象異常訊息，立即與同事趕往訪查，該名個案2月份才剛返國，需進行14天的居家檢疫。抵達現場後，證實個案並非刻意關機，疑似因為收訊不佳引起電子圍籬產生關機警報。

▲女警與同事訪查過程被拍下。（圖／翻攝網路）

不過，當警方離去後，曾姓女警與同事前往訪查的身影被婦人丈夫拍下PO網，除了揶揄「關機引來正妹女警」外，又指摘一同訪查的男子「口罩沒戴好，錯誤示範」。女警事後也對這個行為感到很無奈，認為檢疫對象的手機斷訊讓警方疲於奔命。

衛生局則說，在目前的防疫氛圍中不可有任何錯誤傳出，一但接受居家檢疫或居家隔離的民眾受電子圍籬管控，手機一定要保持暢通，若刻意關機並規避者，恐涉及妨害公務並阻礙疫調，且一併違反違反傳染病防治法第43條，可處6萬以上、30萬元以下的罰鍰，不過針對小港區這起事件，衛生局說應該是譁眾取寵的成分居高，即便不涉及刑責，也會被輿論制裁。